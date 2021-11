Un amplio repertorio marcó el regreso de Ednita Nazario al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde la cantante puertorriqueña cuenta con la marca de la artista femenina con más funciones.

Cerca de las 10:00 p. m. y ante un público enardecido, Nazario llegó al escenario para comenzar el concierto con el tema “Pedir perdón”, mientras en cinco pantallas se proyectaban imágenes de la Diva Ponceña.

”Buenas, mis amores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¡Por fin!”, fueron las primeras palabras de Nazario.

Rápidamente comenzó el tema “Tú sin mí”, que fue recibido con euforia por los presentes. El largo aplauso del público emocionó a la cantante, quien dijo que no podía creer que por fin se reunía con sus seguidores en el “Choliseo”.

”Esto es como un sueño hecho realidad. En realidad no sé cuántas veces he soñado esto y es de esos sueños que no quiero despertar”, mencionó la cantante al agradecer al público por asistir.

Nazario dijo que, luego de la larga espera para regresar a ese recinto, la noche sería larga, y así fue. Para complacer a su público, la cantante realizó varias compilaciones de éxitos. La primera incluyó los exitos “Pienso en ti”, “El corazón decide”, “Sin querer”, “Atada a tu volcán”. Incorporando parte de su nuevo repertorio, la cantante incluyó el tema “Ya no quiero más”, antes de unir las canciones “Me voy” y “Contra el pasado”.

También usó su tiempo en tarima para hablar de la importancia de redescubrir nuestra luz interior e invitó al público a encender la luz del corazón de cada uno “que se enciende para demostrarnos cuál es el camino”.

Parte del público encendió las luces de sus celulares y así comenzó el tercer “medley”, compuesto por “Sin pausas” y “Voy”. En esta última acompañada por una decena de bailarines.

”Mi corazón tiene mente propia” fue uno de esos éxitos que el público cantó con emoción. Entonces, decidió presentar una de sus nuevas canciones, “Si yo pudiera”, seguida por “Manos en el piso” del invitado especial de la noche, PJ Sin Suela.

”Yo pensaba que en la vida había de todo y fui modelo de un video de trap”, dijo la cantante.

Luego de las muestras de afecto entre los artistas, Nazario comenzó el cuarto “medley” de la noche que incluyó “Súbele al rock”, “Intoxicándome” y “Sobrevivo”.

La segunda invitada de la noche fue Gisselle. Ambas divas cautivaron al público con su coquetería y sus voces al entonar el tema “No”.

”Para mí ha sido un privilegio traer a esta mujer a cantar una de mis canciones favoritas”, expresó Nazario.

El concierto continuó con “Como antes”, “La pasión tiene memoria” y “A que pides más”. Durante el tema “Cúrame” la cantante hizo un homenaje a médicos, maestros y enfermeros al traer a algunos de estos profesionales al escenario.

”Esta gente que está aquí es una pequeña representación de los héroes de nuestro país”, dijo.

En el vaivén de emociones, Nazario apeló a la nostalgia al cantar “Chiquitita” con Ricky Meléndez, Johnny Lozada y Miguel Cancel, de El Rencuentro, quienes interpretaron “Quiero rock”.

El público también recibió con agrado a parte del elenco del musical “Mamma Mia” -incluyendo a Gisselle y Denise Quiñones- para cantar “Voulez vous”, “Mamma Mia” y “Dancing Queen”. Al final del “medly” llegó al escenario Marisol Calero.

Nazario despidió a sus compañeros y se movió a una pequeña tarima en el centro del Coliseo para cantar “Quiero que me hagas el amor”. A este tema le siguieron “No pienso volver” y una compilación de éxitos interpretados por un conjunto de “drag queens” que incluyó “Aprenderé” y “No te mentía”, mientras que Freddo Vega, en su personaje de “Magda”, comenzó a cantar “A que no le cuentas”.

Luego de un diálogo jocoso, la ponceña terminó el tema. La artista también incluyó “Más grande que grande” y “Lloviendo flores”.

Luego de una falsa salida, la cantante ponceña se despidió del público con “No vuelvas”, “Vengada”, “El peor amante”, “La más loca, la más bella” y “Eres libre”.

Este sábado, la “Diva de Ponce” presentará su segundo y último concierto de este ciclo, completando 19 “shows” en el Coliseo de Puerto Rico.