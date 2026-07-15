“Uno debe llevar las cicatrices como una medalla de que hemos superado y triunfado ante las adversidades”.

Ese es el mensaje que la cantante Ednita Nazario quiere que el público se lleve al escuchar “FuegoAlmaVida”, su nuevo álbum que estrena este 16 de julio en plataformas digitales y que da inicio a una nueva etapa de su legendaria carrera musical.

La diva ponceña, rodeada de su fanaticada y vestida de blanco y crema, llegó este martes al Centro para Puerto Rico Sila María Calderón para compartir un adelanto de su producción discográfico número 31, en la que asegura muestra el reflejo de una emotiva trayectoria que abraza la sensibilidad, la pasión por vivir sin remordimientos, pero también de reconocer sus momentos más vulnerables y abrazar la oportunidad de renacer, sin nunca perder su esencia.

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“Cada vez que yo grabo una canción es como si fuera la primera vez y siento los nervios y el mariposeo por un proyecto que nace desde cero, y me siento bien emocionada, bien feliz. Ya el proyecto no es mío, se lo entrego a ustedes“, destacó Nazario en conferencia de prensa, donde reprodujo un fragmento de las seis canciones del disco producido por Marcos Sánchez, George Noriega y Black Guayaba.

Entre los temas que conmovieron más a los espectadores estuvo “Pa’ que le duela menos”, un rock que abraza el amor desde su punto más alegre hasta su instancia de mayor dolor, así como esa niebla mental que puede nacer de dicha emoción; y “Destrúyeme”, su nueva colaboración con Black Guayaba una historia sobre quien reconoció cometer su peor error y que está dispuesta a pagar el precio por su equivocación.

“Fuimos fuego”, tema que abraza el proceso del perdón, también cautivó a los presentes tras revelarse que este le dio forma a su nueva producción; y “Cerrando ciclos”, una canción de su autoría que honra su pasado con el amor, provocó mucha emoción.

“Hay amores que se quedan con uno. Tú te quedas con lo bueno, tú botas la basura, la dejas a un lado, sigues adelante, y vuelas. ¡Que venga lo que venga, yo estoy aquí y voy a seguir adelante!”, manifestó la artista.

Cuando Primera Hora preguntó cómo logra mantenerse fiel a una identidad sonora que ha atrapado a diversas generaciones de fanáticos en Puerto Rico, Estados Unidos y América Latina, Ednita aseguró: “siendo real, siendo quien soy, abriendo mi corazón, hablando desde el corazón con el público”.

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Esa ha sido su clave en más de seis décadas de carrera.

“Yo siempre he dicho que la música que yo hago es para que le sirva a la gente, que se vean retratados en ella, que yo pueda contar sus historias y que la gente se puede identificar con ellas”, destacó, asegurando que el apoyo del público ha sido “el regalo más grande que ha podido recibir”.

Y tras culminar este nuevo álbum, ¿aún hay esperanza para un nuevo amor? Ednita aseguró que, “siempre hay espacio” para ello.

“El amor es perfecto, los imperfectos somos nosotros. Yo no le voy a echar la culpa al amor de una mala experiencia, porque eso siempre comienza con la mejor intención. Yo me llegué a casar para toda la vida, pero eso no me funcionó; busqué a otro y tampoco me funcionó, pero seguiremos buscando, porque nunca es tarde si la dicha es buena”, dijo entre risas la intérprete de “Para el peor amante”.

Este lanzamiento representa, además, el inicio de una nueva etapa profesional para Ednita Nazario al concretar una alianza estratégica entre el sello discográfico Rimas Entertainment e Icon Unlimited Global, la compañía de manejo y producción fundada por la propia artista y liderada por su representante, Lexter Leonardo.

Este disco también marca la preparación para el regreso a los escenarios con el “FuegoAlmaVida Tour”, una gira que recorrerá distintos escenarios internacionales. La cita con su fanaticada local será el 28 de febrero de 2027 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.