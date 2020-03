Para la cantante Ednita Nazario, el sentido comunitario que legó el huracán María es la mayor fortaleza que tienen los puertorriqueños para enfrentar el nuevo desafío que representa la pandemia causada por el coronavirus Covid-19.

El aislamiento social lo maneja con serenidad, “una hora a la vez”. Fuera de eso, la artista valoró la respuesta ciudadana ante esta emergencia de salud, tanto como las acciones tomadas por el Gobierno hasta el momento.

“En Puerto Rico hay un sentido mayor de comunidad, y creo que fue la semilla que se sembró en María (2017)“, dijo, considerando los otros eventos que han sacudido al País, como el verano del 19, y los terremotos en el suroeste en el inicio del 2020. “Hay otro tipo de conciencia, de que tenemos que estar unidos cuando estamos enfrentando situaciones difíciles y esta es una de las más difíciles que hemos tenido que enfrentar, porque es un enemigo desconocido y mortal”, agregó.

La artista aplaude el sentido comunitario que se desborda entre los puertorriqueños en momentos de adversidad. (Suministrada (nombre del dueño))

“Hay que tomarlo como lecciones importantes a todos los niveles, desde la naturaleza hasta la política, es un tó´ junto, como decían en el campo. Pero creo que eso nos fortalece como pueblo, como seres humanos”, sostuvo. “Esto es un nuevo Puerto Rico Rico, un nuevo planeta”.

Opinó que la orden ejecutiva emitida por la gobernadora Wanda Vázquez Garced fue un acción acertada como medida de control del contagio del coronavirus que actualmente alcanza el mayor número de víctimas en Italia, con 3,405 muertes.

“Encuentro que aquí en Puerto Rico fuimos de los primeros que se tomaron las medidas drásticas y eso lo aplaudo, desde mi corazón”, dijo, “porque viendo las noticias, viendo este montón de gente en las playas y en todos lados, estados como Florida, van a vivir unas consecuencias mucho más nefastas que nosotros“.

La ponceña también le echó un poco de humor a esta realidad temporera. Confesó que a sus perros ya no da tanta alegría jugar con ella, pero aprovecha para estar al día con sus asuntos personales y artísticos, como revisar lo que tiene diseñado para su concierto el 8 de mayo en la arena por inaugurar, el Coca Cola Music Hall, en El Distrito. Le emociona, según compartió, sentir a la clase artística unida entre sí y con sus seguidores a través de las redes sociales.

Ella tendrá un encuentro virtual con su fanaticada esta noche, en un live chat desde la plataforma de Youtube, como antesala al estreno del vídeo de su más reciente balada, “No vuelvas”.

“Siento que estamos en un boot camp. Esto es un entrenamiento intenso que nos prepara para el resto de nuestra vida, porque nos ha obligado a tomar conciencia y a participar, porque nos damos cuenta de que solos esto no va a caminar. Tenemos que Hacernos responsables de nosotros mismos y de nuestros entorno inmediato”, subrayó la diva caribeña.

El presentador Jaime Mayol es el modelo masculino en el nuevo vídeo de la cantante.

Con “No vuelvas”, Ednita vuelve a complacer con una balada de esas que acompañan en momentos de ruptura y soledad. “Cortarnos las venas es parte de nuestro ADN, somos pasionales, y en eso soy la bandera”, afirmó sin dudar.

Compuesta por Vicky Gastelo (Para el peor amante, No pienso volver y A mí no), la nueva canción se presenta con un vídeo de hermosas vistas de La Parguera, en Lajas, uno de sus lugares favoritos en la Isla desde su infancia. “Me crié yendo a La Parguera, porque en Ponce no había playa. Toda esa esquina, toda el área de Lajas, Cabo Rojo, es bien familiar para mí. Es una zona de Puerto Rico que es bella, que nos pertenece a todos, y después de haber sufrido el embate de los terremotos, es una forma de solidarizarme“.

El vídeo lo dirigió Pablo Croce y tuvo como modelo masculino, al presentador Jaime Mayol. “Él también es una de las bellezas naturales de nuestro país, y aunque me pegó cuernos en el vídeo, tuve mis momentos de aprovechamiento natural”, comentó riendo.

La cantante reconoció que la canción, asimismo, sirve de estímulo para aquellas mujeres que temen a terminar el ciclo de relaciones de pareja, que muchas veces caen en casos de violencia de género. “Es preocupante porque tendemos muchas veces a justificarlo por cuestiones culturales o retrógradas, le buscamos excusas a estas relaciones tóxicas que son como un yoyo, y eso es malísimo”, lamentó.

“Son decisiones dolorosas, porque se asume que en algún momento hubo amor, pero hay que tener la valentía de ponerle punto final aunque a uno le duela. Siempre hago un llamado a las mujeres, a que busquen ayuda y salgan de esos círculos viciosos, y hay recursos, hay maneras de uno salir de eso, es cuestión de buscar ayuda”.