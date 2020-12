La chispa que surge entre dos amantes durante un encuentro íntimo casual es lo que plasma el nuevo tema de la cantante Ednita Nazario, Se nos fue la mano.

El sencillo, que estrenó anoche, cuenta con la entrega interpretativa a la que la vocalista ponceña tiene acostumbrada a su fanaticada.

“Es una canción bien desnuda, bien abierta, bien directa. Es ese encuentro furtivo, como de casualidad, que uno a veces ha tenido en la vida, y que se dejaba llevar por esa atracción, y cuando está por terminar, uno no quiere que se acabe ese momento”, detalló sobre la canción, que también cuenta con la voz del cantautor Luis Fonsi.

PUBLICIDAD

“Es un tema que a mí me fascina. Me lo presentó Manolo Ramos, un gran compositor puertorriqueño. La verdad que ha sido una experiencia espectacular porque tan pronto lo terminamos, dije ‘esta canción está perfecta para hacerla a dúo con Fonsi. Somos amigos de toda la vida y decidí llamarlo y dijo que sí enseguida”, compartió con ilusión.

Al plantear la dinámica de los encuentros íntimos casuales, la intérprete se aparta de juzgar a quien los vive y, por el contrario, analiza sobre lo común de esta realidad.

“Creo que todo es válido en la vida. Hay momentos en que uno está abierto a vivir cosas, a experimentar, a tener esos encuentros donde las cosas a veces uno no las piensa mucho. Obviamente esas decisiones pueden tener consecuencias y, a medida que uno va creciendo y madurando, esas decisiones tal vez sean un poquito más ponderadas que impulsivas, pero no dejan de ser interesantes y no dejan ser parte de la naturaleza humana y de esa chispa, de esa atracción que uno puede llegar a sentir que no tiene nada que ver con pensarlo mucho. Es más bien como una electricidad, una atracción que se da de forma espontánea”, detalló, y reflexionó que “muchas relaciones duraderas han comenzado de esa forma”.

Si bien a lo largo de los años han trabajado en diversos proyectos juntos, la experiencia de grabar este tema a dúo con Luis Fonsi lo ve como “un sueño hecho realidad”.

“La primera canción que Fonsi escribió para alguien la escribió para mí, y tengo varias canciones de mi repertorio que han sido escritas por él”, resaltó con orgullo. “Tenemos una amistad real y nos mantenemos en comunicación todo el tiempo. Trabajar con él es una cosa bien natural y habíamos hablado muchas veces que estábamos esperando que apareciera la canción correcta para cantarla juntos”.

PUBLICIDAD

El vídeo musical del tema, que se grabó en febrero, también estrenó anoche. “Está bien interesante la parte fílmica. Presente el concepto de la cámara de constante movimiento, a pesar de que estábamos en un solo lugar, en un solo espacio, donde se presenta la interpretación de nosotros, con las figuras de esta pareja que están viviendo más o menos lo que define la canción”.

Se nos fue la mano es uno de los cinco temas que se incluye en su EP La más loca.

“Esta es la primera parte del proyecto La más loca, la más bella. Es un concepto nuevo para mí. El segundo (álbum) se llama La más bella y sale el año que viene”.

Como es de esperar, su disco actual aborda la experiencia de vivir el romance desde diversas perspectivas.

“Son canciones que hablan de esa expresión espontánea, de esa entrega sin pensarlo mucho, esos encuentros amorosos que tienen que ver con la locura de la pasión, con la espontaneidad”.

La producción incluye No pienso volver, No vuelvas, La más loca, la más bella, y Todo, tema con el que Luis Fonsi figura, además, como compositor junto con la argentina Claudia Brant.

Lo extraña

La veterana intérprete reflexionó sobre cuánto anhela volver a tener encuentros presenciales con el público, dinámica que se ha visto afectada como resultado del distanciamiento social impuesto por la pandemia del COVID-19.

“Nos hace mucha falta los shows”, mencionó pensativa. “Nuestro trabajo se compone de distintos factores. Indudablemente que el trabajo de estudio es fabuloso y lo disfrutamos montón, pero nada se compara con el encuentro con el público. Tener un público de frente es lo que compensa todo. Es la finalidad de todo lo que nosotros hacemos. Tener ese hueco es bien difícil para nosotros”, lamentó. “Es un componente altamente emocional todo esto que estamos pasando, pero tenemos que mantenernos también positivos, esperando que pase pronto”.