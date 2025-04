La vida la ve como una celebración, y dentro de ese viaje, disfruta envolverse en proyectos que la llenen de impulso.

Para la reconocida cantante puertorriqueña Ednita Nazario, uno de esos momentos fue su encuentro con el público boricua el pasado 14 de febrero en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en el espectáculo que sirvió de apertura a su gira “AmorDesamor”. De esa cita musical lanza su álbum “Ednita Nazario En Directo Vol.1”.

“Vengada”, “Tú sin mí”, “El dolor de tu presencia” y “Tú sabes bien” son algunos de los éxitos que forman parte del repertorio de esta primera parte. El público también podrá disfrutar de cinco “medleys” que incluyen temas como “Más mala que tú”, “Eras uno más”, “Para el peor amante”, “Por ti”, “Ni héroes ni vencidos” y tantos otros del amplio repertorio.

La experiencia en ese espectáculo la lleva a reflexionar cuánto disfruta el cariño del público, seguir trabajando en nuevas metas y la fortuna de dedicarse a lo que tanto ama: cantar.

“Yo creo que esa niña todavía está ahí, o sea, la niña es la que me impulsa”, dijo al reflexionar sobre cómo abraza cada ilusión. “Esa niña yo siempre la he mantenido viva y con curiosidad, con ilusión, con deseos, con sueños, con proyectos. Esa niña ha sido determinante para yo poder seguir adelante, si no la protejo, si no la cuido y si no la cultivo, yo creo que la vida no tendría sentido”, prosiguió pensativa en un encuentro con Primera Hora en el “Choliseo”, con el mural que proyecta varios de sus momentos en tarima en el recinto, de fondo.

La famosa artista resaltó sentirse aprendiz, más allá de la trayectoria de sobre cinco décadas, de más de 30 producciones discográficas, cientos de presentaciones a nivel local e internacional, y de numerosas nominaciones al Latin Grammy y Premios Billboard que la respaldan, entre otros logros. “Yo vivo cada día como si fuera el primero. Para mí cada presentación es como debutar. Tengo los mismos nervios, la misma ilusión, la misma emoción”, afirmó con simpatía. “A mí no me gusta mucho mirar para atrás. Me gusta mucho el aquí y el ahora, o sea, yo no me duermo en las pajas. Yo no me recuesto de la trayectoria. Todo lo contrario. Creo que soy una estudiante que todos los días aprendo cosas nuevas y que me reto a progresar, a evolucionar, a cambiar. Me encantan los cambios, la evolución, y el público me ha dado esa licencia de poder hacer lo que me gusta hacer”.

El espectáculo que sirve de marco para el nuevo álbum se convirtió en su número 22 en el recinto, lo que le ganó el apodo de “La Reina del Choliseo”. “Ha sido un camino largo. No fue de una temporada, como hacen los muchachos ahora. Lo hemos tenido que luchar, pero indudablemente, ese número 22 me llega al corazón y al alma”.

La ponceña resaltó lo mucho que disfrutó envolverse en la intención de recoger a nivel fílmico y sonoro el encuentro del 14 de febrero, para continuar su celebración con el público. “Una de las emociones más grandes que yo siento siempre es poder presentar los trabajos en vivo. Este en particular, ‘AmorDesamor’, tenía lo que yo quería dejar, tenía el contenido, la producción, el repertorio. Me parecía que era superadecuado para el proyecto en vivo”, sostuvo, y adelantó que pronto el volumen dos estará disponible en las plataformas digitales de música.

“Era una celebración. Era celebrar el camino, pero también, mirar al futuro con mucho entusiasmo”, expuso con ilusión. “Yo creo que una de las cosas más hermosas que se ha logrado a través de esta aventura musical ha sido la relación con el público, y esa simbiosis que se ha dado de compartir mi vida, compartir corazón, compartir pasión y compartir historia, es algo que yo agradezco y que celebro mucho”. La artista, quien a finales de marzo presentó en México un derivado de su show “AmorDesamor”, se prepara para volver como invitada especial de cuatro fechas de la gira “De mujer a mujer”, que iniciará el 9 de mayo en el Auditorio Nacional y se extenderá por varias localidades importantes de ese país.

Con el corazón

Una de las vivencias que más disfruta la artista es su dedicación al podcast “De corazón a corazón”, que presenta cada martes y que supera los 170 episodios. “Si tú supieras que eso es una de las cosas que más yo disfruto. El podcast ha sido una experiencia preciosa para mí, que surge a raíz de la necesidad de conexión durante el proceso de aislamiento de la pandemia”, reveló sobre lo que la presenta en otra faceta. “Lo que yo quería era que la gente sintiera que eso es un lugar seguro donde ellos pueden compartir sus emociones y sus experiencias y sus vivencias porque al final del día todos estamos viviendo las mismas cosas. Estamos en la misma tormenta, a lo mejor no estamos en el mismo bote, pero estamos en la misma tormenta, y ha sido una experiencia bien hermosa, de compartir y de conectar con seres humanos que están en distintas partes del mundo, y que la soledad no existe. Para mí ha sido importante que la gente sienta que no estamos solos”, aseveró con énfasis.

Otro aspecto que la tiene festejando es la noticia de ser seleccionada por la revista Billboard como una de las 50 artistas de pop latinas más importantes de todos los tiempos. “Me eché a llorar cuando me lo dijeron”, confesó conmovida. “Es una emoción grandísima. Yo todo lo que hago, lo hago con el corazón, y siempre he celebrado que Dios me dio la oportunidad de usar mi talento al servicio de los demás”, manifestó la ganadora de múltiples de discos de oro y platino.

“Yo disfruto mucho mi trabajo. Lo respeto mucho y me he esforzado siempre por ser la mejor versión que yo pueda de mí misma como mujer, como profesional, como artista, como músico, y que se me haya distinguido de esa forma es algo que me sorprendió”. A su vez, declaró la responsabilidad que apropia con este tipo de reconocimiento. “Lo agradezco desde lo más profundo de mi ser, no solamente por mí, sino por lo que eso representa para la mujer artista, para la mujer puertorriqueña, porque eso no es un logro mío solamente, y estar en una lista tan importante de mujeres extraordinarias es algo que me emocionó mucho. Lloré mucho”.

De paso, Ednita Nazario destacó cuánta prioridad le da al contenido de las canciones que selecciona, que además de relatar las experiencias del romance, también abarcan el amor propio. “Para mí es bien importante ser emisora de posturas de una mujer que vive en el siglo 21, que tiene autoestima, que celebra la vida en su manera más amplia”, dijo. “Yo le canto a la vida en todos sus momentos, al amor, al desamor, al amor propio, a la autoestima, y para mí eso es bien importante, porque creo que eso es un mensaje que debemos siempre mantener vivo”, afirmó, y aclaró que no cree en celebrar el victimismo.

“Yo creo que nosotros, si tenemos voluntad y tenemos intelecto y tenemos capacidad, podemos tomar decisiones para tener una vida mejor. Creo en la responsabilidad que tenemos sobre nosotras mismas para forjarnos el futuro y el presente que nos merecemos”. La cantante agregó cuánto su crianza influyó en esta mentalidad.

“Soy una persona que he tenido siempre mucha conciencia en eso porque mi mamá era así. Mi mamá era una mujer bien poderosa, a pesar de que venía de otra generación”, dijo con admiración. “Era una mujer que me enseñó el valor de la independencia, de la autoestima, del respeto, del respeto propio, a los demás, de la disciplina, de la perseverancia y es algo que agradezco mucho y que para mí, dentro de la música, es importante”.