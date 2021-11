“Pedir perdón” es una frase que se lee fácil, pero cuando toca convertirla en acción es otro el cantar.

El nuevo sencillo de la cantante Ednita Nazario no necesariamente es un llamado a pedir perdón, al contrario, es la voz de una mujer que reconoce su descontrol ante un impulso de amor y no se arrepiente de lo que hizo. No obstante, para la intérprete de esta composición de Marcela De la Garza y Balta Hinojosa, pedir perdón es uno de los actos de mayor humildad entre las personas.

“Soy una persona bien impulsiva por naturaleza y a veces he cometido muchos errores, y cuando tengo que pedir perdón, lo pido. Lo hago con el corazón abierto, porque no me gusta herir a nadie, no me gusta hacer daño”, dijo la artista en torno a la canción que estrena junto con el EP, “Las más loca, la más bella”.

Reconoce, asimismo, que un perdón honesto es determinante para tener relaciones de pareja saludables. “En el caso de las mujeres, a veces estamos en relaciones y no nos atrevemos a salirnos, y nos da miedo y a veces hasta vergüenza de aceptar que eso no está funcionando y no nos perdonamos la mala elección; no queremos presentarnos al mundo diciendo, ‘Cometí un error de estar con esta persona’, y por callar, por no tener la humildad de reconocer ese error te quedas y muchas veces las consecuencias son espantosas”, lamentó.

Esta canción, de mucha intensidad en la música e interpretación, se introduce en el mercado con un vídeo realizado en escenarios interiores y exteriores de San Juan con la dirección de Pablo Croce. En la historia audiovisual se verá a Ednita en un particular encuentro con un grupo de adictos al amor.

“Pedir perdón” completa el EP, “La más loca, la más bella”, y que a su vez es el motor del concierto que presentará la ponceña en dos funciones en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot los días 19 y 20 de noviembre. Es un concierto que la cantante comenzó delinear previo al inicio de la pandemia y, finalmente, tendrá su tiempo en el escenario, bajo la producción de José “Pepe” Dueño.

“Hago los conciertos cada dos años y para mí era muy importante porque era mi concierto número 18 (función) en el Choli y estaba muy entusiasmasda porque iba a salir disco nuevo y, boom, la pandemia y todo lo que se ha suscitado a partir de eso. Así que el concepto ha sido un transformer, ha estado primero en una cosa y después en otra y ha ido evolucionando en la medida en que hemos ido evolucionando vivencialmente todos”, detalló en entrevista desde Astra Studios, en Hato Rey.

Adelantó que tendrá un montaje “bien bonito”, al servicio de la música, como procura siempre en sus conciertos. “A mí me gusta pintar cada canción para que cree ese ambiente emocional que el público la pueda disfrutar, pero básicamente la estrella de esos momentos es el corazón de la gente, lo que ellos van a sentir”, puntualizó.