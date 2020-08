La experiencia no fue la misma, pero fue bonita.

Y es que no hay forma que un concierto no presencial de Ednita Nazario provoque el mismo registro de emociones que ha experimentado quien ha asistido una de sus presentaciones en vivo.

Sin embargo, verla y escucharla en el show virtual que ofreció la noche del sábado desde el teatro de la Universidad de Puerto Rico fue emocionante.

No fue el primer concierto streaming que he visto desde que la pandemia nos ha obligado al encierro. Pero por alguna razón fue el primero en el que sentí un golpe de nostalgia por no poder sentir en la ropa, en la piel, la vibración del sonido de la música y de la voz de una cantante con un poderoso registro vocal como ella.

Como muchos deben haber hecho, la escuché con audífonos en una experiencia digamos íntima. Y por eso creo que fue bonita.

Ver a Ednita en vivo es una experiencia colectiva y esa energía compartida con miles de personas gritando, aplaudiendo y cantando es extática. Y aunque muchos deben haber visto el show en compañía y deben haber cantado a todo galillo, la cosa debe haber sido más personal para cada cual, dondequiera que fuera que estuvieran.

La producción fue visualmente excelente, con una imagen y sonido de alta definición, que sumados a ese dominio histriónico que tiene Ednita del escenario, seguido de cerca por la cámara, permitió esa experiencia más íntima.

Fue una presentación justa en tiempo, repertorio y, vamos, también en precio. Muy accesible y con una gran calidad de producción.

Nueve canciones completas y tres medleys con ocho temas más redondearon la presentación de una hora, tiempo razonable para dejarnos con un buen sabor y el deseo de un próximo show.

No vuelvas y Como antes fueron los primeros dos temas, tras los que Ednita se dirigió al público para expresar la expectativa que tenía por el encuentro, aunque fuera virtual.

“Me hacían mucha falta. Qué bueno que puedo compartir con mis músicos, con el público, con tanta gente”, dijo a al público conectado; frente a ella la sala teatral estaba vacía.

“No hay aplausos, pero hay emoción; no hay gente, pero hay pasión; no hay ruido, pero hay música”, mejor no pudo resumir Ednita la dinámica de su oficio en la era del coronavirus.

Lo que cantó

No vuelvas

Como antes

Medley: Gata sin luna/Quién te robó el corazón/Un corazón hecho pedazos

Ya no me duele tanto

A que no te vas

Mi corazón tiene mente propia

Medley: Bajo cero/La más fuerte

Medley: Lo que son las cosas/Tanto que te di/Hielo bajo el sol

La más loca, la más bella

No me mentía

Quiero que me hagas el amor

Lloviendo flores

Según informó la producción, público de una veintena de países se conectó para presenciar el show, desde Estados Unidos hasta Argentina y de México a Egipto o Letonia.

El concierto “Ednita... Live” estará disponible hasta el lunes para que los suscriptores de la plataforma Spyntyx tengan la oportunidad de verlo nuevamente. La suscripción es gratuita y el consumidor solo paga por el acceso de algunos eventos.