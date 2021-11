Cuando el cantante Luis Ángel le presentó el tema “Quiero que me hagas el amor”, Ednita comenzó a brincar por todos lados, según su recuerdo 27 años después. Tal fue la sorpresa por lo que leyó de la letra, que llegó a cuestionarse si debía ponerle su voz.

“Era fuerte, era una canción que tenía una propuesta bien fuerte”, afirmó. “Yo dije, ‘Soy adulta, puedo decir lo que quiera’. Tuve que mentalizarme, porque la canción es directa y usualmente eso no es una postura que se abordara en ese momento. Esa canción tiene un montón de años, pero me divertí horrores haciéndola, porque si tuviera que hacer eso, yo lo hago, si tengo que decirle a alguien, ‘Écha pa’cá’, yo lo puedo hacer”.

Fiel a su “espíritu libre”, la grabó. La canción es parte del repertorio del álbum “Pasiones”, que lanzó al mercado en el 1994, e indudablemente es su tema icono, el que no puede dejar de cantar en un concierto, porque no habría público que se lo perdone.

La sensualidad y sexualidad con la que juega la letra se convirtió en un himno para las mujeres, hombres y comunidad LGBTTQ, quienes, según la artista, entran en un “trance” cada vez que la canta. Igualmente, la artista le ha sabido sacar provecho al componente sexual de la canción llevándola al escenario desde una cama, o con movimientos sugestivos que transportan a la intimidad.

“Con ‘Quiero que me hagas el amor’, la reacción que veo en el público no se compara a nada. La gente entra como en trance y el show lo veo yo. Ellos no me ven a mí y es precioso verlo”, manifestó a este diario durante una entrevista por el lanzamiento mañana viernes de su nuevo tema “Pedir perdón” y su próximo concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot los días 19 y 20 de noviembre.

“Desde que el mundo es mundo, siempre va a haber gente que es más retraída, más tímida, cada vez hay menos, gracias a Dios, pero hay gente que es más reservada a la hora de expresar lo que quiere hacer, sobre todo con relación al sexo”, señaló.

Yo creo que ‘Quiero que me hagas el amor’ es el tipo de canción que si me siento aquí y la canto, sin moverme, va tener el mismo efecto, porque no es lo que yo sienta, es lo que sienta la gente, cómo la gente lo interpreta, y ahí está la magia” - Ednita Nazario, cantante

Llegado el momento de cantar “Quiero que me hagas el amor”, Ednita entra en conexión con todo aquello pueda despertar en ella esa interpretación, que a través del tiempo le ha hecho testigo de “proposiciones deshonestas”, peleas entre parejas, gente “dándose el grajeo de la vida”, y mujeres y hombres que a viva voz le afirman, “Tú eres mía”.

“Cuando estoy en el escenario no lo planifico, dejo que la canción se apodere de mí, de mi sentir, de mis emociones, de mi pasión, dejo que la canción me corra por las venas y me zumbo”, asegura.

La forma en que la presenta ahora es todavía más libre y fiel a la madurez en esta etapa de su vida.

“Yo siempre me he sentido cómoda con la sensualidad y con la sexualidad, pero lo que es para mí, no es para todo el mundo. Digo que cada cual tiene su librito, pero soy muy libre en escena y entiendo que las canciones me llevan. Dejo que las canciones me lleven a donde me quieran llevar y ‘Quiero que me hagas el amor’ es una de esas canciones”, compartió.