El cantante en ascenso de la nueva ola del reguetón, Eix, continúa con su serie de colaboraciones junto a otros grandes artistas emergentes.

Por los pasados meses, el cantautor ha lanzado remixes de los temas de su álbum discográfico Yo soy Eix, que alcanzó más de 15 millones de reproducciones en su semana de estreno. Con cada remix se ha abierto camino entre su público y busca seguir impactando con su música.

Hoy el artista afrolatino lanza Estaré Remix junto a Darkiel y Lyanno.

A diferencia de la versión original, este tema incluye la voz melódica de Lyanno y el flow indiscutible de Darkiel, llevando la canción a otra dimensión. El sencillo está disponible en todas las plataformas de música digitales.

“Este es uno de mis temas favoritos del álbum y estoy seguro de que el público lo hará su favorito con esta colaboración junto a Darkiel y Lyanno, quienes le imprimen un toque refrescante y un flow único”, expresó Eix mediante declaraciones escritas.

En el tema, lanzado bajo el sello de Duars Entertainment, Eix quiere llevar un mensaje sobre la importancia de valorar y respetar el amor. “Estamos viviendo unos tiempos en donde las personas no valoran a quienes tienen a su lado, donde no valoran el amor. En este tema le cantamos a la mujer que no se siente amada en la relación, dejándole saber que si la dejan sola aquí estaré”, concluyó.

El video oficial, dirigido por Luis Fernando Ruiz para Charel Films, muestra un concepto al estilo retro y vintage enlazado con lo moderno. Además, va de la mano con la finura y la estructura de la canción, ya que el concepto además de antiguo, es elegante. Definitivamente, es una producción muy diferente a lo que Eix ha presentado anteriormente y con este concepto busca revivir el pasado con las canciones de ahora.

Desde el pasado junio, el artista ha lanzado varias colaboraciones junto a grandes artistas de la música latina. Empezó con su tema Cómo olvidar Remix junto a los pioneros del reguetón, Angel y Khriz. Luego, lanzó uno de sus temas más exitosos hasta la fecha, Infiel Remix, producido por Stary y Jay Music, junto a Rauw Alejandro, Brytiago, Kevvo, Jay Wheeler y Noriel. Este sencillo se convirtió rápidamente en un hit global debutando #2 en tendencia global en YouTube y tendencia en 18 países. Más adelante, lanzó Siempre viva Remix, tema que lanzó junto a Cauty y Lalo Ebratt; y, su más reciente colaboración fue Pa' hacerlo Remix junto a Marconi Impara, Izaak y Green Cookie.

Luego de su exitoso álbum debut Yo soy Eix, el artista se prepara para lanzar a mediados de octubre su EP titulado La apuesta, que contará con cinco canciones inéditas en solitario.