“¡Mi cuatro llegó a Disney!”. Esta expresión cargada de orgullo y satisfacción la compartió la cuatrista puertorriqueña Fabiola Méndez con sus seguidores en la redes sociales. De esta manera anunció que participó como compositora y músico en la banda sonora del cortometraje “Beautiful, FL”, que forma parte de la serie “Launchpad Shorts”.

La participación de la joven instrumentista surgió de una oportunidad de colaboración con el compositor, también puertorriqueño René Boscio.

“Dentro de la banda sonora toqué el cuatro puertorriqueño, el tiple puertorriqueño, y compuse música adicional. Además, la producción escogió mi pieza, ‘Dedicatoria’, inspirada en el poema de Angelamaría Dávila, como la pieza para acompañar los créditos finales de la película”, detalló Méndez vía correo electrónico con este diario.

“Es una oportunidad grandísima y un sueño hecho realidad que mi cuatro y mi voz estén sonando en Disney. Creo que también es de gran orgullo para todos los boricuas el que nuestro instrumento nacional y nuestra cultura estén tan hermosamente representadas. La película tiene un mensaje tan bonito; es un homenaje a nuestras abuelas, a la familia, a la cultura, al amor”, agregó la cagüeña, graduada de Berklee College of Music en el 2018.

“Launchpad Shorts” estrenó el pasado 29 de septiembre a través de la plataforma Disney +.

“Seguimos demostrando que nuestra cultura no muere, siempre que tengamos quienes la honren, la defiendan y la celebren. Me siento orgullosa de la labor que a diario hacen tantos y tantas defensores de nuestra cultura y me honra también dejar mi granito de arena en nuestra historia como pueblo”, manifestó Méndez, que hoy, domingo, participa del Festival del Cuatro Puertorriqueño en The Buffalo History Museum en Nueva York.

La gratitud de esta talentosa boricua la extiende también hacia otros integrantes del proyecto, entre estos, la directora Gabriela Ortega, y a los escritores Joel Pérez y Adrián Ferbeyre.

“Beautiful, FL” recrea la historia de una joven decidida a ganar un concurso de helado con un sabor inspirado en las delicias puertorriqueñas que le hacía su fenecida tía abuela.

La banda sonora del cortometraje está disponible en todas las plataformas digitales.