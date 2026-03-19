La salsa se va pa’ las “Grandes Ligas”.

Eso afirmó Darvel García, integrante de la Sonora Ponceña, quien será uno de los artistas que pondrá a gozar a los cocolos que vayan a la edición 42 del “Día Nacional de la Zalsa”, que se dará una vez más este domingo, 22 de marzo, en la Plaza de la Independencia, justo en las inmediaciones del estadio Hiram Bithorn en Hato Rey.

Previo a la conferencia de prensa que se dio en el Hotel Sheraton, el puertorriqueño habló con Primera Hora sobre el festival que será dedicado a la salsa internacional, y que contará con talentos de la vieja y nueva guardia de la Isla del Encanto, así como de República Dominicana, Colombia y Venezuela.

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“Yo estoy en el Día Nacional desde el primero que se hizo en Guaynabo, que se hizo en honor al ‘Sonero Mayor’, Ismael Rivera, y mi hermano, Luis García, fue el director de la orquesta del Día Nacional, y junto con la Sonora, estas son las Grandes Ligas, las Series Mundiales, esto es inmenso. Es un logro grande”, sostuvo el cantante y trompetista, sobre el evento presentado por la emisora radial Zeta 93 y La Música.

Garcia, además, aseguró que compartir escenario con colegas como Mickey Cora y su Orquesta Cábala -que celebra cinco décadas en el género-, Puerto Rico es Salsa (conjunto compuesto por Joey Hernández, Simón Pérez y Guillo Rivera), y talentos de la nueva generación como Carlos García, Luis Figueroa, Charlie Cruz y Manolito Rodríguez y La Zónika, continúa mostrando que el Día Nacional continúa sirviendo como plataforma para enaltecer el género tropical en la Isla del Encanto.

“Seguir ese legado de Pedro Arroyo, llevar un evento como este es un honor, algo que hacemos con mucho orgullo”, sostuvo. “Hacer esto toma mucha tenacidad, momentos malos, momentos buenos, pero cuando la gente te acepta, y te dan 30 o 40 éxitos, es algo que da mucha honra, y espero que otras personas lo puedan lograr, y nos acompañen en domingos como este”, apuntaló.

El intérprete de “Yambeque” y “Fuego en el 23″ expresó que contar con figuras como Fruko y sus Tesos, que se presenta por primera vez en la Isla catalogado como el “padre de la salsa colombiana”, José Alberto “El Canario”, La India, proclamada como la voz más poderosa de la salsa, al igual que el conjunto venezolano Los Adolescentes y el grupo dominicano Chiquito Team Band, afirmando que la Isla abre sus puertas a otras experiencias de la salsa de la misma forma que lo han hecho en el Caribe y América Latina.

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Fruko y sus Tesos, uno de los grupos más emblemáticos de la salsa colombiana, hará su debut en tierra boricua desde el "Día Nacional de la Zalsa". ( Xavier Araújo )

“Así como nosotros vamos a montarla en otros países, abrimos las manos a nuestros compañeros que la gente acepta y pide, y estamos contentos que eso esté pasando, porque hay algunos que le gusta más de lo mismo, otros les gusta algo distinto, pero el que venga pa’ acá, sabrá que se va a gozar todo”, indicó.

Vienen con to’

Joey Hernández, integrante de la orquesta Puerto Rico es Salsa, aprovechó la conferencia de prensa para agradecer al público que ha respaldado el Día Nacional de la Zalsa, evento que nació “de un furgón con un techo de palma en Guaynabo, Puerto Rico” en el año 1984.

“Siempre he dicho que, primero, le agradezco a Dios, porque Él escogio a Pedro y le dijo: ‘en ti, edificaré mi iglesia’, y luego escogió a Pedro Arroyo para decirle: ‘en ti, edificaré la salsa’, así que denle un fuerte aplauso al creador y fundador de todo esto”, manifestó el músico.

El mayagüezano, quien se presenta por primera vez en el Día Nacional, también aseguró que vendrá con to’ junto a su orquesta, y exhortó a la fanaticada a llegar temprano.

“Lleguen temprano, porque cada una de las orquestas vienen con lo mejor de sí, y nosotros vendremos con nuestros ‘Puerto Rico Salsa Dancers’, y ese ritmo sabroso de cada uno de ustedes”, destacó.

Manolito Rodríguez, por su lado, viene con su concepto nuevo, La Zónika, para dejar claro en dónde se encuentra la futura generación de salseros.

Manolito Rodríguez y Luis Figueroa representan parte de la nueva generación de artistas en la edición 42 del "Día Nacional de la Zalsa". ( Xavier Araújo )

“‘La Zónika’ significa sabor, lugar, salsa, mezcla, y energía, y a las personas que todavía están pensando que el género no tiene exponentes fuertes en el legado, aquí estamos estamos nosotros”, sostuvo el boricua, quien mencionó de sus compañeros Luis Figueroa, Charlie Cruz y Carlos García.

Boletos para el “Día Nacional de la Zalsa” siguen disponibles a través de PRticket.com.