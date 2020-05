Cuando El Gran Combo de Puerto Rico hizo su aparición en la palestra musical un 26 de mayo del 1962, la ilusión por contar con el apoyo del público y cruzar horizontes estaba ligada a la sed de entretener con su ritmo tropical. Pero don Rafael Ithier no estaba seguro de lograr esa encomienda cuando originó la agrupación, anécdota a la que hace referencia Willie Sotelo, director artístico del conjunto.

“Don Rafa tenía una visión cuando fundó el grupo y él mismo nos cuenta que él pensaba que el grupo no iba a durar mucho”, destacó el también pianista a Primera Hora. “Sin embargo, mira todo el tiempo que ha pasado, 58 años. Todavía él está al frente de la agrupación cumpliendo ya sus 94 años el próximo agosto”, expresó con orgullo.

“Este grupo ha visitado cinco continentes”, enfatizó complacido el músico, quien hace 15 años forma parte de “La Universidad de la Salsa”. “Es un orgullo, un honor y una responsabilidad muy grande la que tenemos”, mencionó con énfasis.

“Lo que he visto a través de mi trayectoria con el grupo, y lo que me ha contado el propio Don Rafael Ithier, es que este grupo ha tenido éxito porque somos humildes, somos tranquilos. Nos gusta compartir con el público”, destacó Sotelo sobre el conjunto responsable de numerosos éxitos que incluyen Sin salsa no hay paraíso, Y no hago más na', Timbalero y Brujería.

“La fórmula original es la que tienen hace 58 años. Han cambiado músicos por ley de vida, obviamente. Unos se han enfermado, otros han fallecido, otros han decidido hacer otras cosas, pero siempre decimos que El Gran Combo es como una marca, un sello, sigue adelante no importa lo que pase”.

La crisis de la pandemia por el coronavirus también los ha obligado a hacer una pausa en su agenda musical, como ha ocurrido con tantos artistas.

“En lo que a mí respecta es algo como agridulce”, confesó pensativo. “Nosotros siempre veníamos aquí (a Puerto Rico) los lunes, y nos íbamos jueves. Entonces viernes, sábado y domingo estábamos tocando afuera”, repasó, e hizo referencia a ciertas giras musicales en el extranjero, como en Europa, que conllevaban semanas completas fuera de la Isla.

“Uno ahora que está en la casa, ha podido disfrutar un poquito más de la familia, del calor del hogar. Sinceramente, ha sido una pausa que creo que nos ha venido bien en un aspecto”.

Pero hay otros momentos en que asoma el anhelo por retomar las presentaciones en tarima.

“También a veces estoy sentado aquí en mi terraza o algún otro lado en la casa, y digo ‘me hace falta dar un viajecito’”, dijo entre risas. “Nos hace falta compartir”, añadió, y analizó que sospecha que difícilmente haya oportunidad de presentar conciertos como los acostumbrados, en lo que queda de año. “Y si se pudiera hacer algo, sería como en noviembre o tal vez diciembre”.

A su vez, compartió que Ithier ha asimilado con naturalidad la realidad de tener que hacer un alto en presentaciones musicales.

“Don Rafa está muy calmado, muy consciente. Tiene esa mente a millón, tiene la mente mejor que la mía y él sabe todo lo que está pasando. Está en su casa tranquilo, guardando sus movimientos. No está saliendo para ningún lado a menos que sea una cita médica o una gestión necesaria”, afirmó.

Planifican un “live”

El compromiso por trabajar no para. Sotelo adelantó que “Los Mulatos del Sabor” trabajan en un próximo álbum, y en la posibilidad de presentar un concierto en vivo con las medidas cautelares como resultado de la crisis por el COVID-19.

“Queremos hacer un live en un escenario donde vamos a tener distancia”, anunció con entusiasmo. “La gente va a poder adquirir un boleto por un precio módico para ver ese concierto en su casa en primera fila”, añadió sobre el proyecto, que todavía no cuenta con una fecha específica. Por otro lado, continúan los esfuerzos para la creación de su próximo álbum.

“Teníamos una producción en camino y ya habíamos grabado seis temas, y debido a los viajes no habíamos podido terminar, así que ahora decidí terminar la producción y es lo que estamos haciendo”, resaltó. “Estábamos grabando ayer. Hoy nos cogimos el día por ser el aniversario, pero mañana vamos a continuar grabando”, reveló sobre el trabajo musical cuyo lanzamiento está proyectado para agosto próximo.