No habrá público presencial, pero el compromiso por llevar un espectáculo de calidad no cambia los estándares de El Gran Combo de Puerto Rico para lo que será su primer concierto virtual durante la pandemia por el COVID-19.

Como parte de esta dinámica, no faltarán las coreografías particulares para el espectáculo que se transmitirá el próximo 14 de noviembre a las 9:00 p.m., y que se realizará desde el escenario de la sala de festivales Antonio Paoli en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce.

El cantante Jerry Rivas compartió que, en ese sentido, las rutinas han sido un tanto agotadoras, pero igual se las disfruta al máximo.

“Me llevan agita’o”, dijo entre risas el vocalista, con 43 años en la agrupación, haciendo referencia a los cantantes Anthony García y Joselito Hernández.

“Ellos son unos niños. Ambos tienen treinta y pico (de años). Yo tengo 65, y me llevan al palo, como decimos”, añadió sobre la dinámica en los ensayos, y resaltó que el esfuerzo vale la pena.

“El Gran Combo, como parte de su música, siempre se ha distinguido por las rutinas de baile, además de la música, y vamos a ofrecer esa parte”, enfatizó, para provocar la observación del director musical de la “Universidad de la Salsa”, Willie Sotelo.

“Yo estoy sentaíto en el piano y veo a Jerry sudando, y digo, ‘¡qué aguante tiene Jerry!’, porque eso no es fácil”, expresó entre risas el músico, quien se integró a la orquesta en 2006, y desde el 2011 está a cargo de las operaciones de la agrupación.

En más de cinco décadas, cada presentación de El Gran Combo de Puerto Rico ha involucrado mucho más que canciones y buena música. Ha implicado una conexión entre la fanaticada que celebra cada número musical, y la agrupación que se entrega sobre el escenario con la familiaridad y el calor que la distingue. La pandemia ha trastocado esta dinámica. Pero en un intento por conectar con el público que tanto los aclama, El Gran Combo de Puerto Rico se siente confiado en que lograrán complacer al público con su próximo espectáculo.

El cantante Jerry Rivas valora la oportunidad de reencontrarse con el público, aunque sea de una manera distinta.

“Uno tiene que sentir a la gente que está viendo a uno en los lugares donde esté. Hay que vivir ese momento. Pero yo entiendo que vamos a ofrecer algo bonito, algo chévere, y vamos a pasarla bien como sabemos que siempre la han pasado con la música de El Gran Combo, y damos gracias por eso y por 58 años más del grupo”, afirmó pensativo. “Se extraña mucho, indudablemente, compartir con el público, estar montado en un avión, estar en los países que siempre íbamos, en el escenario, definitivamente, todo se extraña”, confesó uno de “Los Mulatos del sabor”.

Sotelo celebra desde ya la oportunidad de presentarse nuevamente.

“En la página de nosotros se pasa escribiendo la gente, que nos extraña, que quiere vernos. En las presentaciones, vemos al público que se disfrutan las canciones, que están bailando, que nos saludan desde abajo, y se ríen, y disfrutan tanto de los temas. Con este concierto le vamos a llevar un poquito de eso, especialmente a la gente que está fuera”, valoró con entusiasmo.

“Vamos a llevar a esa alegría. En este concierto van a ver un Gran Combo sólido, con más ganas, con más energía, muy maduro, con una coreografía impactante. La gente se lo va a disfrutar desde el principio hasta el final”, aseguró sobre los responsables de éxitos como Arroz con habichuelas, Sin salsa no hay paraíso, Y no hago más ná, Agua pasada, Brujería, Timbalero, A mí me gusta mi pueblo, El comején y La receta de amor.

Precisamente, dentro de una amplia lista de temas, reiteró lo complejo de hacer un escogido.

“Siempre es un dolor de cabeza porque son tantos. Presentaremos los temas que siempre quieren escuchar, que no pueden faltar. Y vamos a tocar numeritos nuevos, para darle al público algo de lo nuevo, del álbum que ya se cocinó”, adelantó con ilusión, y anunció que posiblemente la nueva producción discográfica se estrene antes de que termine este año.

Cuidan a don Rafael

Ambos artistas fueron enfáticos respecto a cuán cuidadoso está siendo don Rafael Ithier, líder y fundador de El Gran Combo, en esta circunstancia de la pandemia.

Sotelo afirmó que está “demasiado de bien, está bien cuidadito en su casa. Está bien concentrado en su salud”.

Precisamente, el músico resaltó que para el evento mantendrán su compromiso de seguir los protocolos de distanciamiento, entre otros, para evitar un contagio.

“Él va a participar, pero nosotros nos vamos a cuidar. Ya es nuestro nuevo estilo de vida, y estamos protegiendo mucho a don Rafa, que son 94. Sabemos que hay que tener mucho cuidado con él”.

Boletos a través de www.Spyntix.com a un costo de $8 de preventa. Para más información: Facebook/Gran Combo de Puerto Rico.