A un año ya de su muerte, la promesa que hicieran los integrantes de El Gran Combo de Puerto Rico a su fundador Rafael Ithier antes de éste fallecer la han cumplido a cabalidad.

La llamada Universidad de la Salsa no ha parado de tocar ni lo hará mientras la salud acompañe al grupo fundado en mayo de 1962 bajo el mando del pianista Ithier.

Y es como dice el coro del tema “Seguirá”, que escribió el pianista Lenny Prieto en el álbum “Alunizando” (2016): “Siempre que el mundo quiera bailar, El Gran Combo tocará”.

“Gracias a Dios tenemos trabajo. Ha sido así por los pasados años y nuestra agenda para lo que resta de este año está muy bien. Con salud, sin duda, habrá El Gran Combo por un buen rato para el mundo. Como dice la canción ‘el de ayer, hoy, mañana y siempre’ ”, dijo su cantante principal, Jerry Rivas, ya próximo a cumplir 50 años en la afamada agrupación.

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Rivas fue claro en su punto: “Nosotros seguimos presentando y defendiendo el legado de don Rafael Ithier. Su visión, su concepto, lo que planificó. Esa es la clave. Ese es nuestro compromiso, con él y con Puerto Rico”.

Rafael Ithier nació el 29 de agosto de 1926 y falleció a los 99 años de edad el 6 de diciembre de 2025. La pasada semana, el mundo salsero honró la fecha de nacimiento de Ithier, quien entonces hubiese cumplido los 100 años.

El Gran Combo también festejó y ha estado festejando a su manera en los pasados compromisos y así lo hará en los venideros.

“Honrar su memoria. De eso se trata”, explicó Rivas.

El pasado fin de semana, durante el Festival de Salsa en honor a Frankie Ruiz, celebrado en Mayagüez, El Gran Combo tuvo una destacada participación en tarima.

“Fue la segunda vez que nos presentamos en el evento. A Frankie siempre lo recordaré con mucho cariño. Más o menos somos de la misma edad y recuerdo sus inicios y siempre supe del talento que tenía. Su legado está vivo”.

El festival fue dedicado a Roberto “Bola” Rivera, fundador de la orquesta La Solución, en donde Ruiz se destacó como cantante. Pero también, durante la presentación de El Gran Combo se leyó una proclama en honor y para honrar a Rafael Ithier en su centenario.

“Fue un acto muy emotivo y lo agradecemos mucho”, dijo Rivas.

Rivas indicó además que para el 2027 se planifica hacer un homenaje en grande a Rafael Ithier por parte de El Gran Combo y para el deleite del mundo salsero.

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“Se conmemora, además, el 65 aniversario de la agrupación, de su obra. No pudimos celebrar en grande en Puerto Rico el aniversario número 60, aunque sí pudimos hacer algunas actividades conmemorativas en otros países. Pero en el 2027, ese aniversario 65 planificamos hacerlo en grande. Pudiera ser para el mismo mes de mayo, que fue cuando se hizo la agrupación”, manifestó el cantante que ha grabado para la historia varios de los temas icónicos de Los Mulatos del Sabor.

El veterano salsero de Bayamón, cuyo nombre lleva una de las calles del pueblo, dijo además que hay planes para trabajar lo que podría ser el disco número 100 de la orquesta.

“Tenemos que revisar ese detalle, sobre si en efecto es el número 100. Pero, pensamos, de poderse hacer, regrabar algunos temas. Si no otros clásicos y en agenda hasta hacer un tema especial dedicado a Ithier. Son parte de los planes”, dijo Rivas.

Este viernes, 4 de septiembre, desde las 6:00 de la tarde, El Gran Combo estará tocando en un evento especial durante la inauguración del Gran Casino de San Juan, una experiencia única para el salsero y bailador, según lee la promoción del evento.

Luego, el sábado estarán activos en La Parguera, en Lajas, y luego el domingo en un festival en el pueblo de Aguadilla.

El Gran Combo viene de tocar el pasado fin de semana en Long Island, Nueva York, en el parque público Eisenhower, en Nassau County. Es un parque que tiene 930 acres de terrenos, en donde además hay canchas de tenis, parques de softbol y béisbol, canchas de voleibol, así como áreas recreativas y un teatro para dar conciertos, la mayoría de ellos gratis.

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Allí, en un concierto libre de costo que celebró El Gran Combo en el Harry Chapin Lakeside Theatre, se metieron sobre 30 mil personas y hasta tuvieron que cerrar esa área del parque ya que no había cabida para más fanáticos.

“En verdad fue algo bonito. La gente y todo ese respaldo... uno tiene que agradecer eso. Seguimos vigentes. Muchos boricuas e hispanos estuvieron allí, cantando y bailando”, dijo Rivas, quien disfrutó viendo cómo el gentío brincó de la alegría y se gozó el tema “Pico-pico”, que honra a Puerto Rico.

“Quedó muy bueno el tema. No es uno que tocamos a menudo en el repertorio, como tantos otros, pero la gente se lo gozó”, señaló Rivas, quien hoy día es el encargado de escoger los temas que se tocan y cantan en las presentaciones del grupo.

“Bueno, me dejaron esa decisión a mí y yo pa’ encima. Siempre estudio sobre el ambiente en el que vamos a tocar, la gente, las edades del público, etc… A base de eso hago esa agenda de temas. Mira, hay unos números que se tienen que tocar sí o sí, pero hay un espacio para incluir uno que otro tema. En el festival de FranKie Ruiz, por ejemplo, yo sabía que el público en general es bien salsero de la mata, de los duros, y metí algunos temas como ‘Adela’, ‘Ponme el alcoholado Juana’ (escrito por Rafael Ithier), entre otros, y la gente los recibió superbién. Esos temas hacen que uno se salga de la rutina de siempre. Además, quiero que mis dos compañeros (Anthony y Joselito) también tengan sus canciones y se destaquen y yo poder escucharlos y gozarlos”, dijo Rivas.

Mientras, a ley de cuatro meses para que finalice el 2026, El Gran Combo sigue y seguirá trabajando en y fuera de la Isla.

A mediados de septiembre estarán tocando en Perú, luego siguen de gira por varias ciudades del este de Estados Unidos.

“Tenemos en agenda presentaciones en Colombia, aunque habrá que ver cómo sigue el panorama en el país luego de los terremotos. Pero en los pasados años, cuando llega diciembre acostumbramos hacer eventos navideños en Puerto Rico y como del 26 de diciembre en adelante vamos a Colombia hasta el fin del año. Con salud seguiremos trabajando duro para los salseros de Puerto Rico y del mundo entero”, exclamó Rivas.