Será un abrazo musical.

Son muchas las emociones que asoman en El Gran Combo de Puerto Rico ante la expectativa del espectáculo pautado para este sábado en el Coca Cola Music Hall, en San Juan. Desde el año pasado, la realidad de la pandemia por el COVID-19 trajo numerosas limitaciones, siendo la realización de eventos multitudinarios una de ellas. Y aunque en los meses recientes han realizado diversos compromisos artísticos con público, reconectarse en una sala de conciertos siempre los llena de entusiasmo.

“Para nosotros es un honor y un orgullo que nos hayan invitado para ser la primera orquesta que va a tocar una actividad de salsa en un lugar tan prominente. Me alegra. Allí vamos a estar dando lo mejor de nosotros porque son ustedes que con sus aplausos nos dan tanto, y les agradecemos eternamente todos esos aplausos que nos dan y nos siguen dando”, dijo don Rafael Ithier, líder de la “Universidad de la Salsa”. “Allí estaremos dándonos un abrazo a musical. Va a haber un repertorio bien variado”.

PUBLICIDAD

El cantante Jerry Rivas resaltó el anhelo por el encuentro con el público para el espectáculo.

“Vamos a presentar música más reciente, pero también las canciones que ustedes han hecho sus favoritas, canciones que hace tiempito no tocamos las van a escuchar ese día. Van a haber sorpresas”, afirmó con entusiasmo el intérprete, quien ayer celebró en familia su cumpleaños número 66.

Con disco de Navidad

Las ganas de seguir enfocados en la música y en nuevos proyectos no cesó con la llegada de la crisis de salud mundial. Además de presentaciones virtuales, “Los Mulatos del Sabor” realizaron el álbum En cuarentena, que presentaron en abril de este año con temas como Tilín tilón, No me vuelvo a enamorar y El ron de la tierra. Ahora se preparan para el lanzamiento de una producción discográfica con temas de Navidad. Rivas abundó sobre la propuesta, que se da a más de tres décadas del disco Nuestra música.

“Queremos informar que después de 37 años que El Gran Combo de Puerto Rico no graba un disco de Navidad, salimos ahora con una producción de temas alusivos al tema navideño. Ya está terminado. Esperamos que sea del agrado del público”.

Sotelo adelantó los planes para su lanzamiento en octubre, a más tardar a principios de noviembre.

“Nos dedicamos a hacerlo con tiempo, tempranito, y escogimos buenos temas, alegres, jocosos, con el estilo de El Gran Combo siempre presente desde el primer número hasta el último. Es una producción de diez temas inéditos. Es una producción muy buena, sabrosa”.

PUBLICIDAD

En este sentido Rivas resaltó el desempeño de sus colegas, los intérpretes Anthony García y Joselito Hernández. “Quiero reconocer el trabajo que han hecho mis compañeros cantantes, muchachos jóvenes con mucho talento, en la producción de En cuarentena y ahora con este disco de Navidad. Hicieron un trabajo increíble. Estoy muy orgulloso de ellos”.

A celebrar los 60

La veterana agrupación responsable de sobre 70 producciones discográficas, que cuenta con más de un centenar de éxitos radiales que incluyen temas como Ojos chinos, Jala jala, Brujería, No hay cama pa’ tanta gente, Timbalero y Hojas blancas, trabaja desde ya en lo que será la celebración del 60 aniversario de la orquesta, que se originó el 26 de mayo de 1962. El director musical abundó sobre los planes del festejo que vislumbran para el 2022.

“Ya estamos en conversaciones con varios promotores que están interesados. Vamos a hacer una gira. Cuando fueron los 50, hicimos el famoso concierto de los 50 años y nos fuimos a viajar. Llegamos hasta Rusia, China, Australia, Japón”, recordó Sotelo. “Eso lo vamos a repetir. Ahora los planes son 60 años, 60 ciudades y/o países. Esa es la idea. La gira va a ser mundial y vamos a comenzar en el Coliseo de Puerto Rico”, reveló con ilusión. “Pensamos también en que hace tiempo que no grabamos un concierto en vivo de El Gran Combo, y creo que vamos a poder grabar este, tocando en el Choliseo”.

Dentro de sus numerosos logros, la famosa orquesta se ha presentado en cinco continentes. Pero para don Rafael Ithier, la admiración que llega desde su tierra natal tiene un significado particular.

“Es un aplauso que nos llega al tuétano, porque reconocen el sacrificio que hemos hecho para llegar hasta aquí, porque no ha sido fácil, pero el estímulo que nos dan con el aplauso ha sido la parte básica de mucha de la fuerza que nos inspira para seguir hacia adelante”.