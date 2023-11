Marc Martel, el cantante responsable de prestar su voz para interpretar los temas del cantante Freddie Mercury en la película “Bohemian Rhapsody”, pisará tierra puertorriqueña por primera vez para presentar su espectáculo “One Vision of Queen” en el Vivo Beach Club el próximo 16 de diciembre.

El canadiense, a quien la prensa ha catalogado como ‘El Heredero de Freddie Mercury’, ofrecerá un concierto tributo a la icónica banda, en el que interpretará sus mayores éxitos como Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, Under Pressure, We Will Rock You, We Are the Champions, A Kind of Magic, Radio Ga Ga y Somebody to Love, entre muchos otros.

PUBLICIDAD

La presentación se da tras su exitoso tour en distintas partes de Alemania, Austria y Suiza, en la que llegó a impactar la vida de más de 75,000 espectadores.

Martel se dio a conocer luego de participar en el 2011 en una competencia para unirse al tributo oficial de Queen, “Queen Extravaganza” de Brian May y Roger Taylor, donde subió un video a la plataforma YouTube cantando el clásico “Somebody to Love”, generando más de un millón de visitas en tan solo unos días. Hoy día, ese video ya tiene más de 22 millones de visitas.

Una semana después del lanzamiento del video, esto lo llevó a una aparición en The Ellen DeGeneres Show. Martel pasó a ser uno de los ganadores de la competencia que condujo a una gira con “Queen Extravaganza” hasta finales de 2016.

Sin embargo, para 2018, su vida cambió tras su participación tras bastidores para “Bohemian Rhapsody”, la galardonada película biográfica protagonizada por Rami Malek, quien se convirtió en el tenedor del Oscar por “Mejor Actor”.

Para la producción fílmica dirigida por Bryan Singer, Martel prestó su voz durante las interpretaciones musicales del virtuoso, logrando que las mismas capturaran la esencia del artista que conmovió a millones.

Los boletos para “One Vision of Queen” con Marc Martel se encuentran disponibles en la página oficial de Ticketera.