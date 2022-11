Si se le habla de su presunto “papá” José Luis Rodríguez, “El Puma Jr.,” advierte que en lugar de esa aseveración, prefiere “El Puma Mayor”. Igualmente descarta que se aproveche del apellido Rodríguez -dado, se alega, por un hermano de José Luis Rodríguez-, sino que se mantiene en el ámbito artístico por el talento propio.

Este intérprete de origen venezolano, no obstante, se mueve en el ámbito mayormente de la música desde hace 35 años -según sus propios datos-, dándose a conocer en el inicio como “El Pumita”, mote que le otorgó su “abuela”, y más adelante como “El Puma Jr.”. Lleva además el cabello, las gafas y el estilo al vestir como José Luis Rodríguez, siendo prácticamente una réplica.

El Puma Jr., asegura, además, que en su etapa de la adolescencia tuvo acercamientos personales con su supuesto padre y hasta fue él quien le presentó a su primera novia. El Puma, por el contrario, aseveró este año al diario El Tiempo de Colombia que Juan José Rodríguez pudiera ser un sobrino en lugar de un hijo.

“Ese muchacho es hijo de un hermano (Oswaldo) que está en Venezuela. Mi hermano Oswaldo es muy enamoradizo y me dijo que había reconocido a ese muchacho. Si él pertenece a la familia me da alegría”, dijo José Luis Rodríguez. “Si mi hermano lo reconoció quiere decir que lleva el apellido. Si canta y quiere hacer su vida así, bienvenido sea”.

Sobre por qué no persigue una identidad propia en lugar de vincularse a José Luis Rodríguez, El Puma Jr. respondió a esta mañana a Primera Hora que, cuando inició su carrera en la música y actuación, ya era reconocido como “El Pumita” y “no puedo borrar mi pasado y empezar de nuevo”.

Si existe Coca-Cola, por qué no puede existir Pepsi-Cola, si existe El Puma, por qué no puede existir El Pumar Junior” - Juan José Rodríguez, intérprete

“Llevo el apellido y lo he representado dentro del mundo con respeto, con responsabilidad. Creo que más allá de que el vínculo siempre se ha mantenido en anonimato... Mucha gente dice, ‘No, que tú aprovechas el nombre o el apellido’; no, he aprovechado mi talento, y por eso he grabado con estos prestigiosos grupos, con estos famosos productores que han visto en mí una generación de relevo, han visto en mí un cantante que ilimitadamente puede cantar todo tipo de géneros”, apuntó el vocalista. “Cuando yo nací no exigí ser El Pumita, mi abuela me bautizó El Pumita, cuando continúo la carrera, no escogí ser El Puma Junior, sin embargo, ha resultado”.

A José Luis Rodríguez lo llamó un “batallador”, porque “no solo ha sido operado de los pulmones, sino que ha sido la única persona en el mundo que ha podido cantar (después de un trasplante de pulmones)”. Agregó que “José Luis Rodríguez marca un hito dentro de la música romántica, latinoamericana, yo marco un hito dentro de la música mundial”.

El Puma Jr. está de visita en Puerto Rico para promover el sencillo “Vamos a ganar”, del compositor Víctor Daniel, y el cual es una alusión a la Copa Mundial de Fútbol que se realiza en Qatar. Es un deporte del que dijo ser aficionado desde niño, cuando veía al legendario Diego Maradona (1960-2020) ejecutar con el uniforme de Argentina.

Igualmente el exponente de “todo tipo de música” promueve el álbum “Dueño o nada” con el hace un tributo al Trío Los Panchos. El repertorio incluye la canción “Madrigal”, con la que, asimismo, hace homenaje al cantante Danny Rivera.

Juan José Rodríguez, residente de la ciudad de Nueva York y propietario de una línea de vinos con el nombre “El Puma Junior”, fue operado del corazón y tiene cuatro baipás.

Dejó entrever que se mantiene soltero porque “es difícil mantener una relación cuando viajas tanto” y no tiene hijos. “Tuve problemas de fertilidad a los 17 años, porque recibí una patada en un testículo”.

Esta parada en Puerto Rico es parte de una gira de promoción que lo llevará también a República Dominicana.