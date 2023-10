El interés por cantarle al amor en sus diversos matices es uno de los intereses de la cantautora colombiana Ela Taubert. Guitarra en mano o sentada frente al piano, disfruta dejarse llevar por su inventiva para poner música a vivencias o reflexiones. Uno de esos viajes sentimentales lo plasma en los cuestionamientos de su sencillo ¿Y si eras tú?.

“Creo que es de las canciones que más amo ahorita, de las que he hecho. Viene de la conversación con mis amigos. Estábamos sentados y, hablando del amor, un amigo dice que leyó artículo que decía que a los veintitantos tenías que haber encontrado el amor de tu vida”, relató en entrevista telefónica con Primera Hora.

“Me recordó mucho esa duda de mi adolescencia cuando me daba mucho miedo tal vez enamorarme de alguien, porque me podría romper el corazón y decía ‘bueno, ¿y se me va bien ?, ¿y si era él?, ¿y si no?, ¿estoy haciendo lo correcto?’ ”.

Esta inquietud la llevó a crear el sencillo, aunque con un giro un poco diferente.

“La canción es más como de una relación, cuando uno está terminando con alguien y luego es como, bueno, ya pasa el tiempo, y te preguntas ¿y si era él? Pues ya se acabó, ¿qué vamos a hacer?, porque se supone que a los 22 ya encontré el amor de mi vida”, dijo, y confesó rechazar esa creencia de la edad. “Después de sobrepensar escribiendo esta canción 80 veces (ríe), no lo creo. Creo que todo el mundo puede encontrar el amor de su vida en distintas épocas de la vida”.

Ela Taubert se enamoró de la música desde su infancia, y como muchos interesados en este arte, comenzó a demostrar sus habilidades en experiencias escolares o en familia. “Esa pasión nace también de poder desahogarme y poder plasmar mis emociones y sentimientos en una canción, y contar mi vida en canciones, de poder darle voz a mis sentimientos”.

Los ritmos del pop son los que definen su estilo, los que fusiona con el rock o la balada. “A mí me encantan todos los géneros, pero toda la vida, desde chiquita, escucho mucho pop”, añadió la voz de Crecer, quien reside en Florida hace cerca de dos años. Incursionar en el mercado anglosajón se perfila en sus aspiraciones. De hecho, ya cuenta con los sencillos Iris y el cover Out of Love, grabados en este idioma.

La interacción con la fanaticada es una experiencia que abraza a plenitud. Por eso creó Nuestro refugio Tour. “Es algo que creamos con los fans en redes sociales. Yo les decía ‘ustedes son mi refugio’, y ellos me decían ‘no, tu música es nuestro refugio’, y terminamos creando esta dinámica, Nuestro refugio Live Session donde cantamos nuestras canciones en acústico y luego hacemos al final un meet & greet y nos damos ese abrazo que nos debemos”, resaltó la amante de las mariposas, las que comenzó a admirar en su niñez tras visitar un mariposario.

“Empecé a encontrármelas en todas partes y lugares. Al primer estudio (de música) que fui tenía una mariposa azul pintada en una pared, y así cuando salgo a hablar con Dios, a orar, de repente se me aparecen mariposas de frente, y así, simboliza que los cambios son importantes para sacar siempre la mejor versión de uno mismo”, mencionó quien también confesó abrazar la creencia de pedir un deseo al ver el 11:11 en el reloj.

Además de crear música, Ela tiene mayores ambiciones con su talento. “De chiquita, toda la vida mi sueño más grande era poder cambiar al mundo, aunque sonara muy loco, y hacerlo siempre un lugar mejor desde el arte y desde la música. Creo que mi mensaje más fuerte será y seguirá siendo que ser vulnerable no nos hace débiles, sino que nos hace fuertes y no tiene nada de malo ser sensibles ni ser vulnerables, y poder ser lo que uno quiera ser sin miedo, que los sueños se cumplen”.

Trabajar en más encuentros con su público ocupará parte de su agenda. “Vendrá más música pronto, que eso me tiene muy feliz, y lo estaremos mostrando en redes pronto. Y vamos a seguir haciendo Nuestro refugio en distintas ciudades de Latinoamérica”.