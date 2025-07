“Cuando algo se mete a mi cabeza, siempre voy por ello”, compartió la cantautora Ela Taubert al reflexionar sobre cuál fue el momento definitivo para elegir la música no solo como medio para expresar sus emociones, sino la herramienta para despuntar una carrera artística desde los 10 años.

Catorce años después y con más de 500 millones de reproducciones combinadas y un Latin Grammy como “Mejor nueva artista”, la estrella colombiana celebra sus triunfos con la llegada del “Preguntas a las 11:11 Tour” al Centro de Bellas Artes de Santurce el próximo 31 de agosto.

La artista oriunda de Bogotá se alista para arrancar su primera gira de conciertos en celebración de su álbum homónimo, donde le sacó rienda suelta a su mala de costumbre de pensar demás sobre los hechos de su vida y las convirtió en 16 canciones con los que busca mostrar su lado más sensible.

“Desde niña fui muy curiosa, preguntaba por qué el pasto es verde, para qué es verde, y cuando empecé a escribir mi primer EP, que de hecho su título es una pregunta, siempre reconocí que cuestionar ha sido parte de mi esencia, y siendo este mi primer disco, las preguntas me persiguieron”, compartió Taubert sobre el proyecto que estuvo dos años en desarrollo.

El proyecto cuenta con sencillos como “¿Qué pasó?”, un tema que no solo se alzó con el galardón de “Canción del año - pop” en Premios Lo Nuestro 2025, sino que también llegó a conectarla con figuras como Joe Jonas, con quien interpretó un “remix” del tema en “spanglish”, así como sus compatriotas de la banda Morat, con quienes grabó este número en vivo.

“Creo que este trabajo me demostró cómo encontrarme, de que sí había una forma de poder compartir mi vida en esas preguntas y deseos que me hice a largas horas de la noche”, destacó, al tiempo que resaltó lo privilegiada que se sintió de conocer a uno de los tres hermanos Jonas. “Sabes que siempre le dicen a uno que cuando conozcas a tus ídolos se te va a caer, pero aquí me pasó todo lo contrario. Es uno de los sueños más bonitos que se me cumplieron”, manifestó.

Taubert también aseguró que, aún en los comienzos de su carrera no se imaginó cumplir un deseo tan temprano como ver que su música pueda sonar en Borinquen y, mejor aún, tener la oportunidad de cantar en vivo su primer proyecto extendido en la Isla.

“Hemos venido varias veces para Puerto Rico, pero nunca tuvimos la oportunidad de tocar en vivo y esta es la oportunidad bonita que se nos presentó”, agregó la intérprete, quien también ha trabajado con otras estrellas como Karol G, a quien le abrió su concierto de “Mañana será bonito” en su ciudad natal, al igual que el productor Max Martin, reconocido por producirle éxitos como Taylor Swift, Ariana Grande, Britney Spears, Justin Bieber y Lady Gaga.

Hablando de Martin, quien es el segundo compositor con más canciones número uno en la historia, éste le llegó a trabajar “¿Es en serio?”, una canción para despojarse del mal amor sin remordimiento alguno.

“Es una de esas cosas que todavía yo no proceso, es uno de mis ídolos más grandes en la música. Siento que el que ama el pop, lo ama a él y, realmente, esto no fue planeado”, destacó la cantante indicando que la colaboración surgió cuando éste se apareció en una grabación que realizaba con su colaborador Rami, llevándolos a crear uno de sus sencillos más populares de su trayectoria.

La cantautora colombiana se prepara para llevar sus preguntas y deseos al Centro de Bellas Artes de Santurce. ( Suministrada )

Con este proyecto, Taubert solo anhela seguir brindándole a su niña interna, así como su madre, la oportunidad de seguir creyendo en sí misma y ver su arte como una forma para fortalecerse, así como inspirar a otros a soñar.

“Me creí tanto el cuento de que algún día podría ser una gran artista, o cantar mis canciones, poder hacer conciertos. Siempre he sentido que esto es lo mío, la música siempre ha sido mi plan A”, sostuvo.

Los boletos para el concierto de Ela Taubert están disponibles ya en ticketera.com.