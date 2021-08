El reconocido trapero puertorriqueño Eladio Carrión logró cautivar a una audiencia fiel que se deleitó de principio a fin durante el espectáculo Sauce Boyz, que abarcó un amplio repertorio durante la noche de su primer concierto en Puerto Rico en el Coca-Cola Music Hall, que realizó ayer.

Con la ilusión presente para reencontrarse con su público boricua tras el distanciamiento sugerido desde el año pasado por la pandemia del COVID-19, el artista logró complacer por espacio de dos horas al público que se mostró atento para bailar y corear cada uno de sus éxitos.

Con un repertorio de más de 30 temas, el encuentro musical arrancó a las 10:30 con el tema Mírame, lo que provocó la euforia de los presentes. Pero antes, sorprendió a la audiencia con un video de sus orígenes, cuando todavía era estudiante, con el que quiso motivar a luchar por sus sueños, más allá de las dificultades en el camino. “Ustedes echen pa’ lante. Hagan lo que ustedes deseen hacer, no importa lo que la gente diga, porque ustedes solamente tienen una vida para hacer lo que ustedes aman, es una nada más, así que metan mano”, fueron algunas de las palabras que dijo en ese entonces.

El show siguió con Tata y Progreso. “El que no me conoce, este es mi primer concierto aquí en PR, y también este es el primer concierto urbano aquí. He sacado como cuatro discos y aún no los había podido cantar, ahora los voy a cantar, hasta que me boten”, dijo.

Temas como Paz mental, 3 am, Conexión, Guerrero, Kemba Walker y Mala mía fueron solo algunos con los que demostró su sitial dentro del género urbano, en los que también domina ritmos como el Hip-Hop.

Hielo, Lluvia, Ele Uve y Og Kush añadieron deleite a la velada musical, en la que el rapero se mostró entusiasta. “Me ponen cualquier ritmo y yo lo parto…”, mencionó antes de cantar Tussi.

El grupo de invitados compuesto por Lyanno, Brray y Jon Z formaron parte del nutrido grupo con los que sorprendió en el escenario, en una dinámica de camaradería con quienes también considera sus amigos. Con el veterano dúo Zion y Lennox cantó el éxito Mi error, y con la reconocida cantante argentina Cazzu el tema Mi cubana. La intérprete venezolana Corina Smith se unió para Todo o nada.

Apostando a su compromiso por continuar dejando una huella en la historia del género urbano, el artista repetirá su hazaña musical hoy y el próximo domingo en el recinto.