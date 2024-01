El artista urbano Eladio Carrión agotó durante la mañana y tarde día de hoy los boletos para las tres funciones de los conciertos que realizará en la isla los próximos 2, 3 y 4 de mayo de 2024, en el Coliseo de Puerto Rico.

La nueva producción discográfica de Eladio ha tenido un gran recibimiento por parte de los fans que esperaban ansiosamente el último trabajo del artista internacional. “Sol María” debutó en el No. 1 de los Top Latin Albums de Apple Music, en el No. 2 de Top Albums y en el No. 1 de los Top Albums Debut Global y Top Albums Debut USA de Spotify. Las canciones favoritas de los fans de “Sol María”, como “Bendecido” y “Hey Lil Mama”, dominaron el Top Songs Debut Global de Spotify, ocupando los puestos 5-10 de la lista.

PUBLICIDAD

Complementando el estelar lanzamiento del álbum, Eladio ofreció una cautivadora interpretación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon con su éxito “TQMQA”. Acompañado por una banda en vivo y rodeado de pantallas de televisión antiguas que mostraban el vídeo musical de “TQMQA”, con imágenes nostálgicas de la infancia de Eladio, la aparición del incomparable intérprete marcó la entrada de Eladio al mainstream, estableciendo un nuevo estándar en su ilustre carrera.

La serie de conciertos se realizará bajo la producción de Move Concerts y Noah Assad Presents.