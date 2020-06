No es que le quite el sueño, pero definitivamente las personas que se acercan con una actitud de falsedad no son bienvenidas en el entorno del exponente urbano Eladio Carrión.

“Es un tema que me encanta tocar”, afirmó el trapero al hacer referencia a la hipocresía, comportamiento que abordó en el tema Mi funeral, incluido en su álbum debut Sauce Boyz, y que repite a través de su sencillo reciente, Corona Freestyle.

“Es un tema que realmente se ve un montón en la música, en esta industria, así que es algo que sale de mí mucho, grabar sobre ese tema”, añadió el trapero a Primera Hora mediante videollamada desde Miami, Florida. “Yo sé que en todas las profesiones, en todas hay sus altas y sus bajas y sus pro y sus contra, pero yo creo que en lo que es la música es donde más la gente se pisan los cuellos para poder llegar a donde quieren llegar”, observa. “Yo siempre voy a luchar para que eso no pase. Nunca voy a meterle el pie a nadie, nunca voy ponerle la mala a nadie. Simplemente yo dejo que la música hable y creo que la gente sabe que eso es lo que me distingue de los otros raperos”, agregó.

PUBLICIDAD

El artista urbano expresó, además, la ilusión de compartir la propuesta Sauce Boyz Care Package, la que describe como una extensión o “una versión Deluxe” del álbum que lanzó en enero.

Si bien algunos de los temas de este proyecto musical tienen su versión original en Sauce Boyz, la mayoría de los temas son inéditos y presentan al trapero en solitario.

“Este fue más un regalito para mis fanáticos”, expresó con entusiasmo sobre el trabajo musical reciente, trabajado desde los retos del aislamiento como resultado por la pandemia del coronavirus.

“Quería darles algo durante esta cuarentena, que la gente no está haciendo nada, que lo único que pueden hacer es escuchar música”, manifestó Eladio, quien reveló que el inicio de esta crisis de salud mundial le tocó fuera de la Isla.

“Estar un poco lejos de Puerto Rico durante la cuarentena fue un poco difícil”, confesó. “Fue un atraso en cuestión de los parties, los shows, y más que yo estaba en Colombia, que estaba lejos de todo, pero a la vez al estar tanto tiempo encerrado pude hacer otras cosas”, destacó. “Grabé muchas canciones. Quería compartirlo con mis fanáticos, así que molesté a la disquera para que me dejara sacar estos temitas”.

La producción, disponible desde hoy a través de las principales plataformas de música, incluye la versión remix de los temas Ponte linda (con Farruko), Vida buena (con Arcángel) y Hielo (Jhay Cortez y Dalex), que forman parte de Sauce Boyz, que debutó número ocho en el listado Top Latin Album Chart de Billboard.

PUBLICIDAD

“Tiene cinco canciones nuevas y una canción que yo hice hace tiempo, que se llama Entre tantas, que es de mis canciones favoritas y quería volver a ponerla en circulación”, adelantó complacido. “Van a ver quizás otro lado de Eladio Carrión que no ven mucho, y también el lado de Eladio Carrión que ven mucho, que les encanta”.

La agenda de trabajo ha sido trastocada por la situación mundial por el COVID-19, pero el interés de seguir trabajando, permanece.

“Ahora mismo estoy, a corto plazo, aprovechando que estoy en Miami, que ya estoy aquí más en control de las cosas, para grabar música, grabar vídeos y trabajar para el próximo proyecto”, afirmó. “De aquí no nos quitamos nunca, y estamos ready para lo que sea”.