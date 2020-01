Esperó este momento por mucho tiempo. Y al fin celebra que se convierta en realidad.

El entusiasmo se refleja en el rostro del artista urbano Eladio Carrión cuando habla del lanzamiento hoy de su álbum Sauce Boyz, que cuenta con 16 temas, de los cuales 13 son inéditos.

“Estaba llorando como un bebé de camino para acá, escuchando el disco”, confesó el trapero durante el encuentro con Primera Hora. “Es fuerte. Fácilmente va a ser el día más grande de mi vida por el cariño que le pusimos a este disco”, agregó, y reveló que esta producción musical implica un significado que va más allá de solo presentar temas.

PUBLICIDAD

“No fue como que ‘voy a hacer este disco para grabar estas canciones y ya’. En este disco hay canciones de 2016, que yo escribí hace años. Hay mucha historia, muchas memorias. Hay muchos recuerdos. Yo siento que estoy tan ligado a este disco. Siento que yo estoy entregando a la gente parte de mí, de mi ser, de mi alma”. El álbum, que además de trap tiene temas de reguetón, cuenta con numerosas colaboraciones que incluyen a Bad Bunny, Wisin, Yandel, Lunay, Arcángel, Cosculluela, Cazzu, Jhay Cortez, Amenazzy, Zion y Lennox, Lyanno, Miky Woodz y Jon Z, entre otros.

“A J Balvin lo puse a última hora, en la canción con Ñengo Flow (Mi funeral). Quería grabar un temita con él. Él es bien amigo mío. Me llamó. Me dijo ‘no puedo estar fuera de ese disco’, así que le envié par de canciones y terminó enviando un mensaje diciendo del tema, ‘¿tú crees que tenga espacio para mí ahí?, me encanta’”, compartió con ilusión. “Básicamente habla de la gente hipócrita, que cuando me muera no los quiero ver en mi velorio, toda esa gente que habla mal de mí”, dijo sobre la letra.

La producción incluye los éxitos Kemba Walker (con Bad Bunny) y el tema Mi error (con Zion), además de su versión remix. El exponente urbano insistió en su impaciencia por conocer la reacción de sus seguidores. “Estoy desesperado. Estoy loco que salga, que los fanáticos lo escuchen y me den su feedback”.

Si bien aún no está establecido el próximo sencillo promocional del álbum, apostó a 3 AM, con Brytiago. “Es como un seguimiento de Mi error, un concepto así corta venas. Es una canción que habla sobre que me dejaron y simplemente estoy buscando cómo olvidarla con otra persona desconocida”.

PUBLICIDAD

Tiene su sándwich

Al hablar del título del álbum, explicó que se trata de un concepto que ha acuñado hace unos años. “Es algo que yo llevo desde hace mucho tiempo, desde mis tiempos de compositor, productor. Producía temas, pero en general Sauce Boyz es explicando que todo el mundo tiene su salsa, todo el mundo tiene su vuelta, su manera de ser diferente, y uno debería explotar eso”, añadió el trapero mientras preparaba el sándwich SauceBoyz Churry en el foodtruck de la franquicia cerca de la InterMetro, en San Juan.

Soy supertransparente. Las tres cosas más importantes de mi vida son mi familia y mis amigos, la marihuana y la comida, y nada más tener una comida que sea de Eladio es un sueño hecho realidad. Falta ahora la marihuana Eladio Carrión, que eso viene pronto también -Eladio Carrión

A la par, decenas de fanáticos se asomaban por la ventanilla del camión de comida anhelando conocer al trapero y tomarse selfies. Carrión no dudaba en complacerlos incluso con la petición de saludos para las redes sociales de quienes se lo solicitaban.

El sándwich, que estará disponible en todas las franquicias de El Churry, contiene churrasco, o pollo, o una combinación de ambas proteínas, más lechuga, tomate, potato sticks y, por supuesto, el toque del aderezo SauceBoyz (salsa oriental tipo teriyaki preparada en la casa y spicy mayo).

Sobre esta alternativa, se mostró emocionado. “Soy supertransparente. Las tres cosas más importantes de mi vida son mi familia y mis amigos, la marihuana y la comida, y nada más tener una comida que sea de Eladio es un sueño hecho realidad. Falta ahora la marihuana Eladio Carrión, que eso viene pronto también”, adelantó el artista urbano, quien reveló que “siempre voy a luchar claramente para que la marihuana sea legal”.