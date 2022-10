Aunque actualmente la música urbana es el género más seguido entre los jóvenes y aquellos que aspiran a ser cantantes se inclinan por ese estilo musical, hay quienes desean ser artistas interpretando otro tipo de música, como la balada o el pop. Ese es el caso de la juvenil cantante Elena, quien acaba de lanzar el sencillo “Mil idiomas”.

“Siento que con la balada y soft pop tu puedes apreciar todo, todo tiene como su momento y la lírica es bien linda, no es intensa o fuerte, usualmente es mucho de amor o desamor y pues también es un poco diferente a lo que se escucha ahora y lo diferente a mí me jala mucho”, manifestó la joven de 13 años, natural de San Juan. “Ahora se escucha mucho el reguetón, y las baladas como que se echaron a un lado un poquito y por eso es que lo quiero traer un poquito pa’trás”, sostuvo.

A su corta edad, Elena, quien ha crecido escuchando y admirando a artistas como Jesse & Joy, Shakira y Sebastián Yatra, compone sus canciones y en ellas plasma vivencias propias de la juventud.

“Usualmente me inspiro en cosas que me pasan en la escuela, si me enojé con alguien o algo me puso triste, o me enamoré de alguien (se ríe), pues de ahí saco inspiración”, relató.

Para el tema “Mil idiomas”, el cual describe como “una canción de amor”, la juvenil artista utilizó cinco idiomas: español, inglés, francés, italiano y portugués. Además de sus habilidades lingüísticas, Elena toca varios instrumentos, entre ellos el piano, guitarra y un poco del ukelele, nos reveló.

El vídeo que acompaña el sencillo "Mil idiomas" se grabó en el Jardin Botanico de República Dominicana. ( Suministrada )

Aunque enfocada en la música, Elena no descuida los estudios y asegura que el apoyo de la familia ha sido esencial para poder entrelazar las clases regulares de lunes a viernes con su carrera musical.

“A veces me da un poco de ansiedad bregar con la escuela y mi trabajo de hacer la música, pero tengo unos padres que me apoyan y me ayudan muchísimo así que cuando llego de la escuela, ellos me ayudan a organizarme para que tenga tiempo de estudiar y hacer todo mi trabajo, pero a la misma vez también tenga tiempo de hacer lo que a mí me gusta que es la música”, afirmó la estudiante de octavo grado y la mayor de tres hermanos.

Brilló en “On Your Feet!”

Hace un mes, Elena se estrenó en el teatro como parte del elenco del musical “On Your Feet!”, en donde interpretó a la cantante Gloria Estefan de pequeña. Su participación, con potente voz y proyección escénica, le mereció elogios por parte de la crítica.

“Fue bien brutal. Cuando me dijeron que hiciera la audición, la dejé pasar, pero parece que no habían encontrado una actriz para el personaje y mi maestra de canto, Hilda Ramos, me recomendó para ir a audicionar y fui a audicionar y una semana después me dijeron que tenía el papel”, detalló.

“Cuando entré por primera vez al cuarto de ensayo yo me quedé en shock porque todo el mundo estaba haciendo piruetas y me friquié, dije ‘yo no sé si pueda hacer esto’, pero todos son tan amables y me ayudaban a catch up... Era como una familia, Denise Quiñones, Eddie Noel, Álex D’ Castro, Marian Pabón, Aidita Encarnación, todos son bien talentosos y personas bien amables. Fue una experiencia increíble”, precisó, a la vez que no descarta participar en otras producciones teatrales.

“Yo me quiero dirigir más hacia mi carrera musical, pero si me dieran una oportunidad de participar en una obra, no lo descartaría, me encantaría hacerlo”.