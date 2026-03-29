La cantautora venezolana Elena Rose presenta su nuevo sencillo “Tututu”, tema que cuenta con la colaboración de su paisano Alleh. La canción afropop presenta una letra que “se mueve entre la atracción, el deseo y una conexión inmediata”, de acuerdo con el comunicado de prensa.

El lanzamiento llega en medio de un momento clave para la música venezolana, quien “se posiciona como una de las voces que está llevando ese sonido más allá de sus fronteras”. “Tututu” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

“Tututu” avanza “de la atracción hacia una conexión más intensa, con una interpretación que muestra a Elena más directa y segura”, resalta el escrito. Su junte con Alleh destaca la química musical entre ambos “y el peso que hoy tienen dentro del streaming global”.

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Por otro lado, la cantante celebra hacer “historia al convertirse en la primera mujer latina en recibir el BMI Impact Award, reafirmando su lugar como una de las compositoras más influyentes de su generación. Posteriormente, también fue invitada especial en el evento de Karol G junto a Con Cora, donde compartió escenario con otras mujeres de la industria y ofreció una presentación en vivo”, agrega la nota de prensa.

Elena se prepara para su próxima parada en “Tecate Pa’l Norte”, donde estará acompañada por Alleh para interpretar “TuTuTu” en vivo, antes de continuar con su Alma Tour por Latinoamérica y Europa.