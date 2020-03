La carrera artística de la cantante urbana Eli Fantasy todavía está en sus comienzos. Pero la prisa no define sus deseos de llegar lejos.

La perseverancia le ha permitido contar con el apoyo de una disquera, Interscope Records, para continuar su camino en este anhelo, que comenzó en su infancia con el reconocimiento de querer dedicarse a la música. Pero no siempre contó con el aval para lograrlo.

“Canto desde que estoy en kindergarden. Escribía poesía. Me gusta componer mi propia música”, compartió la artista natural de Yauco, quien promueve el sencillo Si toca, toca.

“Antes tocaba la guitarra y el piano. Cuando mi abuelo falleció, era el que me inspiraba, el que me regalaba los instrumentos y se sentaba conmigo, eso terminó”.

PUBLICIDAD

Tímida al hablarlo, la exponente urbana de 25 años relata cómo desde infancia su padrastro se interpuso en sus intereses musicales, patrón que su madre permitió, según señala.

“Él le decía a mi mamá que ‘eso de la música no le va a dejar nada’”, recordó sobre aquellos años, en los que al igual que su madre, vivió un patrón de maltrato físico y emocional por parte del hombre, quien atravesaba problemas de alcoholismo. “Quería quitarme ese sueño”.

Luego de varios intentos, “me fui completamente de mi casa a mis 17 años”, confesó. “Es que eran demasiados, muchos golpes”, lamentó Elinnette Rodríguez Calderín, quien entonces decidió probar suerte como bailarina exótica.

“Lo dejé hace un año. Era una fuente de ingreso”, mencionó. “Me encontraba sensual. Me encontraba linda. Me encontré conmigo misma. También como que me veía de otra forma”, confesó sobre lo que la motivó a intentar la experiencia.

Durante un tiempo hizo una pausa para competir en Miss Universe Puerto Rico 2015 por el pueblo de Yauco, apoyada en los conocimientos de modelaje que adquirió desde niña.

“Me maquillaba los tatuajes. Pero cuando se estaba terminando la competencia, poco a poco los enseñaba para romper con el tabú de que las modelos no pudieran tener tatuajes”.

Bajo el apoyo de la disquera actual, el giro de sus aspiraciones tomó un nuevo enfoque. Si bien grabó varios sencillos años atrás, el que tiene en promoción busca despuntar nuevamente su carrera.

“Trata de una mujer que la interpretan como mala y peligrosa, pero realmente es con una versátil personalidad, como yo”, expresó haciendo referencia a cuánto se identifica con la letra. “Es sobre una mujer que toma sus propias decisiones, una mujer que se empodera, que se respeta a sí misma y que se ama”, añadió sobre el tema, que fusiona el dancehall con el reguetón.

PUBLICIDAD

El vídeo musical también muestra coqueteo y sensualidad. “No estamos con poca ropa. Estoy tapada, enseñando un poco de transparencia. Nos vamos a los tiempos de antes, de Marilyn Monroe, con esa sensualidad del Hollywood vintage”, describió ilusionada.

Al repasar su pasado, y con la mira puesta en sus anhelos, la madre de una pequeña de cuatro años compartió la importancia de no guardar rencor para poder soltar el pasado.

“He perdonado porque es la única manera de tu poder seguir con tu vida y ya no tener eso en el pecho y poder hacer lo que tú quieres”, reflexionó. “Mi hija es mi fortaleza”, enfatizó, a la par que celebra que se reanudara la comunicación con su madre, quien terminó la relación con su antigua pareja.