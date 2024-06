El sabor tropical de la salsa lo conquistó mientras crecía. El ritmo distintivo de la leyenda musical Frankie Ruiz, lo atrapó de inmediato.

La veteranía del premiado productor Elías de León está escrita con numerosos logros en la música urbana. Como uno de los responsables del movimiento “underground”, Daddy Yankee, René Pérez, Tego Calderón y Cosculluela son solo algunos de los nombres que forman su larga lista de artistas con los que ha trabajado con éxito. A través de su sello discográfico, White Lion Records, ha sido cómplice de las aspiraciones de otros exponentes urbanos como Brray, Kiko el Krazy, Darell y Luar La L, por mencionar algunos. Pero su amor por la música siempre abarcó diversos géneros, y la salsa es uno de los que cobró favoritismo entre ellos.

PUBLICIDAD

“Por lo menos en el momento en que yo estaba en la adolescencia, que también escuchábamos fuerte a Eddie Santiago, el mío era Frankie Ruiz. Siempre me gustó Héctor Lavoe, Maelo, pero la realidad es que mi artista en ese momento era Frankie Ruiz. Por lo menos en mi gusto. No lo estoy comparando con nadie”, sostuvo el productor natural de Carolina, quien promueve el sencillo de salsa gorda “Uju ajá” con la voz del artista Manuel Gómez Ramos, conocido como El Propio. La canción figura dentro de la nueva división de su disquera, que nombró Salsa White Lion.

“La realidad es que cuando yo centré más atención a la salsa fue el tiempo en que estuve viviendo en New York, cuando me fui de Puerto Rico. A través de la salsa yo me apegaba más a la isla”, confesó con nostalgia sobre la etapa que vivió tras mudarse cerca de sus 18 años.

“Me crie escuchando buena música. Siempre, como puertorriqueño, crecí escuchando salsa. También es parte de lo que yo soy. Pero la oportunidad de entrar en el mundo de la música entra a través del género urbano, que es un género que vivo agradecido de él y hasta lo amo”.

Deleitar con los ritmos tropicales es una de las finalidades de su nuevo proyecto disquero. “Entiendo que ahora mismo hay un vacío en la música. Antes escuchábamos de toda clase de música, escuchábamos buena música urbana, buenas baladas, buena salsa, buenos merengues, buena música mexicana”, comparó el empresario, y expuso su admiración por los sonidos de este ritmo tropical. “Me gusta cómo se escucha esta música en vivo”, manifestó sobre uno de los aspectos que le provoca fascinación.

PUBLICIDAD

Ser una opción para nuevos aspirantes, es un propósito primordial en su propuesta. “En Puerto Rico tenemos demasiados músicos. Creo que hace falta que haya más talleres, y a través de este movimiento de la salsa, muchos jóvenes que son músicos van a poder ir desarrollando ese talento”, dijo. “Entiendo que con el artista que tengo ahora mismo, vamos a llevar la salsa de nuevo a los primeros lugares en la juventud”.

El sencillo bailable “Uju ajá”, disponible en todas las plataformas digitales, despunta sus ilusiones. “El Propio es primo de Karly (Carlos Rosario), que ha trabajado toda la vida conmigo”, reveló. “Karly me lo había traído hace unos años, pero creo demasiado en Dios, y las cosas se dan en el tiempo de Dios. Este era el momento”. El tema fue producido por Francisco Rosado, conocido artísticamente como Pirulo.

La canción es un adelanto de lo que se perfila como una producción discográfica con el intérprete, quien ha colaborado con artistas como Arcángel Cosculluela y el dúo Jowell y Randy. “Hablando de El Propio, la idea es mantenernos en estos momentos sacando ‘singles’ (sencillos), y después sale el disco que se llama ‘Cambio de clima’”.

Los planes de fortalecer esta división van tomando forma. “Estoy bien emocionado con este proyecto. En estos momentos estoy concentrado en El Propio, pero ya lo que viene siendo Salsa White Lion, después de El Propio, ya tenemos tres artistas más que empezamos a trabajar para la división de salsa”, destacó con entusiasmo, y aclaró que, más allá de todo logro en esa nueva fase, “no voy a abandonar el género urbano, jamás”.