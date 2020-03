Hay amores que es imposible pensarse sin ellos y eso es lo que recoge el cantante y compositor Elvis Crespo en su reciente sencillo, “Imaginarme sin ti”, disponible desde hoy en las redes sociales.

Una letra con la que declara su amor infinito por alguien que, para efectos del vídeo, está representado por su hija Génesis, de ocho años de edad, pero la canción él se lo dedica a su esposa, Maribel Vega. “No me imagino sin Maribel”, dijo.

La letra tiene referencias a realidades que es imposible pensarlas de forma distinta a como las conocemos. “La bachata sin Juan Luis / Lion King sin el léon / Los Yankees sin Nueva York / NBA sin Lebron / El Chavo sin Don Ramón / Un mundial sin un gol / Walt Disney sin el ratón”, son parte de las asociaciones que forman el sabroso merengue grabado en conjunto con el joven cantante Manny Cruz.

“Es una canción que me tardé casi un año y medio en escribirla. Me mandaron cosas buenas, pero no me convencía hasta que encontré la lírica perfecta”, comentó el artista, ganador de premios Grammy y Grammy Latino. “Hay mucha música en la calle y si no me corro riesgos, me pierdo. Por eso me tardo en sacar música. Yo me apago un tiempo, porque me gusta distinguirme”.

El vídeo se realizó en la ciudad de Miami, Florida, con la dirección de Bobby Viera. Es una recreación conmovedora de un papá observando a su hija e imaginando el momento en que se separe del nido familiar para casarse.

“Imaginarme sin ti” es parte del repertorio que conformará el álbum “Multitudes", el cual saldrá al mercado de la música en abril. El disco incluirá otras colaboraciones, entre las que destacan una con su excompañero en Los Sabrosos del Merengue, Manny Manuel, y otra con la agrupación LímiT-21.

Crespo, igualmente, se mantiene colaborando con otros artistas. Es posible que se una al intérprete de pop urbano Maluma y al rapero French Montana en una nueva versión de su éxito “Suavemente”.

“Me voy a morir y mis canciones van a seguir, sin embargo, estoy consciente de que hay movimientos nuevos y tengo que buscar la forma de mantenerme vigente”.