Elvis Crespo habrá acumulado muchos éxitos a lo largo de su carrera, pero aún no existe uno que supere el clásico merenguero “Suavemente”. El video más reciente de este tema en el canal del artista en YouTube fue publicado hace 13 años y tiene 212 millones de vistas, pero esa historia musical tiene más tiempo.

“Suavamente” (Sony Music) fue parte del álbum que lanzó a Elvis Crespo como solista en el género del merengue en el 1998, tras años de madurar su peculiar voz en agrupaciones de música tropical. Ahora el artista celebra 25 años de ese gran éxito que le ha dado larga vida en los escenarios, cautivando cada vez a un público joven. El astro de la música urbana Bad Bunny dio muestra de eso al honrarlo recientemente en el video “Neverita” con una recreación de varias escenas del video de “Suavemente”, lo que inmediatamente puso al mundo a buscar la referencia.

La celebracón se dará con un concierto exclusivo para el público de Puerto Rico en el Coca-Cola Music Hall el viernes, 14 de abril, en una producción de Paco López para No Limit Entertainment.

“El hecho de estar celebrándolo en Puerto Rico es especial, porque fue donde artísticamente nací”, afirmó el cantante, de 51 años. “Nací en Nueva York, como humano, pero como artista fue aquí en Puerto Rico, y siempre lo establecí muy claro: los 25 son en Puerto Rico. Estamos llenos de mucho entusiasmo y preparando un espectáculo con un rundown único para Puerto Rico. En ese sentido tengo a todo el equipo mirando en una sola dirección: complacer al público puertorriqueño que fue el que me dio mi primer aplauso”, sostuvo sobre el evento que musicalmente será dirigido por Francisco Barbosa.

El adelanto sobre el aniversario de “Suavemente” lo ofreció previo a correr por el Viejo San Juan. Ejercitarse de esa manera volvió a ser otra de sus pasiones a partir de la suspensión de shows a causa de la pandemia, según contó con su atlética indumentaria que complementó con una bandana de la bandera de Puerto Rico. El accesorio le cubrió bastante del cabello largo rubio que exhibe desde que cayó en la fiebre beisbolera del #TeamRubio.

Retomó su gusto por correr a partir de la cancelación de presentaciones a causa de la pandemia. ( Carlos Giusti/Staff )

“Bajé una aplicación para bajar de peso y de momento hice tres ciclos y quería otra cosa. Encuentro en la aplicación que hay alternativas para hacer ejercicios y dije, ‘voy a hacer un maratón, voy a ver hasta dónde llego’ ”, contó del inicio de una nueva etapa en su acondicionamiento físico. El primer maratón lo hizo en el estado de Florida, donde reside, logrando una distancia de 17.66 millas en cuatro horas y 40 minutos, suficientes para entusiasmarse y hacerlo parte de su estilo de vida. “Hasta que Dios me lleve de aquí, me veo corriendo, me veo haciendo jogging”, aseguró.

Me ofusqué con la distancia. Lo corrí (de nuevo) este año para mejorar y lo corrí en cuatro horas 10 minutos y a las dos semanas, corrí el medio maratón (en Miami), que estuve con Alexandra Fuentes, Silvertre Dangond, y ahí hice hora y 52, y ahora tengo como meta, antes de los 55 (años), correr los seis majors, Londres, Berlín, Tokio, Chicago, Boston y Nueva York” - Elvis Crespo, cantante

La carrera sobre el Puente Teodoro Moscoso será dos días después del concierto y asegura que lo va a correr. Habrá que ver si llega, porque tiene la promesa de dejarlo todo en el escenario.

Baila al son que se muevan las tendencias

Elvis Crespo ha sabido bailar al ritmo que se mueve la industria discográfica. Fue testigo de cómo el género del merengue salió de la radio ante la sólida entrada de la música urbana. Pero, como “trabajador” que dice ser, procuró renovar su repertorio, adoptando cada nueva frecuencia musical. De esa forma se consolidó como una voz única de su género, que poco a poco fue dejando atrás las controversias personales, para mantenerse vigente, tanto por sus canciones como por sus sorpresivos cambios de imagen.

“El merengue es un icono. Es un género inmortal. Es un género que se reinventa. Lo vemos con un artista como Ryan Castro, cuando trae la canción ‘Mujeriego’, que dio un palo mucho antes de Bad Bunny con ‘Después de la playa’; vemos también como Rosalía con un merengue urbano presenta una canción; es un género muy fácil de bailar, con una historia que lo consagra”, sostuvo sin ignorar los saludos de las personas que se sorprendían al encontrarlo sentado en el paseo de corredores que bordea la zona antigua de la capital.

“Recuerdo que a mí Tuti Bou, de Sony, me decía, ‘Elvis, la razón por la que Chayanne y Ricky (Martin) se mantienen no es porque son solo talentosos y son hermosos, porque así hay muchos, es que ellos dos son unos obreros y esos tipos se ponen las mochilas y trabajan con velocidad’. Y yo, como soy un ignorante repleto de curiosidad que siempre escucho, dije, ‘ah pues me voy a poner la mochila’, y soy bien trabajador. Me levanto y vamos, ‘qué es lo que hay que hacer’ y en ese sentido me complace el hecho de mantenerme vigente y me doy abrazos y me felicito”.

Tiene como meta correr los maratones de fama mundial antes de cumplir los 55 años. ( Carlos Giusti/Staff )

Casado con Maribel Vega (su manejadora) y padre de tres, este guaynabeño de corazón tiene un sentido del humor especial. Es el primero que se ríe de sus propios memes. Lo hace así, porque reconoce que la imagen va atada a su popularidad.

“Cuando me vestía con gabán y corbata en los premios, nadie hablaba de mí, porque competía con Chayanne, que está buenísimo, con Víctor Manuelle, que está buenísimo... Yo dije, ‘no, aquí hay que hacer algo diferente, porque si no, nadie se va a enterar que yo pasé por aquí”, dijo con la sinceridad desbordándose en cada palabra. “Entonces, recuerdo que me puse un traje rosa para unos Premios Lo Nuestro y Rodner (Figueroa) me puso, ‘el Conejo de Alicia en el País de las Maravillas’. Todo el mundo habló del traje rosa y ahí es que dije, ‘hay que hacer las cosas diferentes, porque la idea es que hablen’ ”, subrayó.

Yo me considero hermoso, porque todos los seres humanos somos hermosos, todos los seres humanos somos geniales. En ese sentido, yo me abrazo y tengo la autoestima bien alta, pero tengo un físico diferente, algo raro, y cuando me pongo una ropa estrambótica, automáticamente hay reacción” - Elvis Crespo, cantante

¿Se dejará el cabello rubio para el concierto? No lo quiso adelantar. Lo dejará como una de sus sorpresas para esa noche, cuando “Suavemente” resonará con fuerza, como lo ha hecho por los pasados 25 años en cualquier rincón del mundo.