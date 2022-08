El merenguero Elvis Crespo cantó el tema “Neverita”, el más reciente sencillo de la megaestrella del género urbano, Bad Bunny, en versión merengue.

En una actividad, el cantante puso a bailar y gozar al público con su versión del tema, que ahora cuenta con un video musical donde el Conejo Malo rindió homenaje al video musical de “Suavemente”, canción que llevó a Crespo al estrellato.

“Como este muchacho se llevó un pedacito [del video], ¿vamos a ver cómo suena “Neverita” en merengue?”, expresó el intérprete a los espectadores, que recibieron la breve interpretación con mucho entusiasmo.

Crespo expresó el pasado martes sentirse “muy agradecido” por el acto de Benito Antonio Martínez Ocasio honrar su trabajo y considerarlo como parte de su historia.

PUBLICIDAD

“Me gustó muchísimo, me encantó, me gustó a Bad Bunny en el mambo, en el personaje, que es un artista de estos tiempos con ese arraigo, que use algo inspirado en mi arte, eso me hace sentir muy agradecido. Muy humildemente le doy las gracias a él y a su equipo de trabajo, por haber considerado esa parte de la historia, como lo es el vídeo de “Suavemente”. Un vídeo impresonante en la historia. Cuando ese vídeo a mí me lo presentaron, yo me deprimí. De momento ese video se convirtió en una locura, y es lo mejor que pudo haber pasado con la canción, un vídeo con estas caracteristicas, un vídeo muy particular, y de veras que lo amo mucho. Les agradezco a Dios que me haya permitido vivir un momento como este. Nuevamente le agradezco a Dios, que me haya permitido vivir este momento”,dijo el intérprete de “Píntame” a través de un “live” en Facebook.

“A Benito gracias, que le deseo mucho éxito en su carrera, que Dios lo bendiga, que sea un muchacho juicioso, que se disfrute el momento, pero sin dejar de ser él, que me parece que va por buen camino. El instinto me lo dice, que es un muchacho muy humilde y muy sencillo”, concluyó.