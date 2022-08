El merenguero Elvis Crespo reaccionó esta mañana al nuevo vídeo de Bad Bunny titulado “Neverita” que fue inspirado en el clip de su éxito de 1999, “Suavemente”.

A través de su página de Facebook, el cantante decidió abordar sobre lo que le pareció esta estrategia del llamado Conejo Malo.

“Me gustó muchísimo, me encantó, me gustó a Bad Bunny en el mambo, en el personaje, que es un artista de estos tiempos con ese arraigo, que use algo inspirado en mi arte, eso me hace sentir muy agradecido. Muy humildemente le doy las gracias a él y a su equipo de trabajo, por haber considerado esa parte de la historia, como lo es el vídeo de “Suavemente”. Un vídeo impresonante en la historia. Cuando ese vídeo a mí me lo presentaron, yo me deprimí. De momento ese video se convirtió en una locura, y es lo mejor que pudo haber pasado con la canción, un vídeo con estas caracteristicas, un vídeo muy particular, y de veras que lo amo mucho. Les agradezco a Dios que me haya permitido vivir un momento como este. Nuevamente le agradezco a Dios, que me haya permitido vivir este momento”,dijo Crespo a través de un live en la mencionada red social.

El intérprete de éxitos como “Píntame”, agradeció a Benito Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny y hasta bendiciones le echó.

“A Benito gracias, que le deseo mucho éxito en su carrera, que Dios lo bendiga, que sea un muchacho juicioso, que se disfrute el momento, pero sin dejar de ser él, que me parece que va por buen camino. El instinto me lo dice, que es un muchacho muy humilde y muy sencillo”, concluyó el merenguero.

El vídeo de Bad Bunny es similar al presentado por el merenguero, incluyendo las gráficas y los pasos de bailes.

Al finalizar el videoclip del reguetonero, sale un mensaje que dice: “En honor al mejor video de todos los tiempos”.