Pareció, por así decirlo, como si los cientos de seguidores y fans del merenguero boricua Elvin Crespo se pusieron de acuerdo para sorprender al cantante la noche del viernes durante su concierto celebrado en el venue del Coca Cola Music Hall ubicado en el Distrito T Mobile en San Juan.

Allí, Crespo llevó a cabo su espectáculo titulado Suavemente, con el que honró los 25 años de haber compuesto la que sin duda es su canción más famosa, y que de paso daba el título del concierto (Suavemente), un tema que la ha dado y sigue dándole la vuelta al mundo, y como ha dicho Crespo “es la que tiene a mi nevera dándome buen servicio”, en clara referencia al dinero que le ha producido y produce para poder mantener a su familia.

PUBLICIDAD

El concierto, pautado para las 8:30 de la noche, vio a eso de las 8:00, una sala con un rostro un tanto miserable, en donde apenas se podían contar alrededor de 200 espectadores. Y dieron la 8:30 p.m., y ni el concierto dio inicio, así como tampoco se notaba un buen fluir del público en la sala.

Un ujier comentó que según el tablero de la empresa que vende los boletos, el concierto estaba muy bien vendido, y que fue durante los últimos cinco días previo al show, que cogió fuerza, pero…la gente parece que le jugó un truco a Crespo.

A unos 15 minutos para las 9:00 p.m., el público comenzó a llegar ‘suavemente’ , y para cuando a eso de las 9:15 dio inicio el espectáculo, el venue se vio casi lleno en su totalidad en la planta baja y con un buen público en la segunda planta. Y de los pasillos cerca de las cantinas ni hablar.

Y Crespo, nacido en Nueva York en 1971, pero criado en la Isla desde los seis años, no defraudó.

Tan pronto le puso ‘una peseta a la vellonera’ -(ese fue el concepto del show)- y entonó el tema La Noche para abrir el primero de cuatro actos en que se basó el concierto, la gente le dejó muy claro al cantante a lo que vinieron: no a estar sentados en sus sillas. Vinieron a cantar, a bailar, a hacer coro y a aplaudir con tal de gozarse el show.

Claro que Crespo se la llevó al vuelo. Con casi tres décadas como merenguero solista y tras haber pisado variedad de plataformas en distintos escenarios internacionales, Crespo, quien subió con su tradicional pelo largo, pero esta vez pintado de verde, con gafas oscuras, pantalón fino negro con tirantes, se entregó en cuerpo y alma al público.

PUBLICIDAD

Una buena orquesta con sonoridad y ‘tumbao merenguero ochentoso-noventoso’, tres trompetas, dos saxofones, tambora, güiro de lata, batería, piano, bajo, congas y un coro de dos varones, junto a un juvenil elenco de bailarines, fueron parte del montaje del show, que contó con una pantalla con gráficas psicodélicas de los 80-90.

No fue un concierto orgánico, de esos que fluye en la marcha según pasan los minutos. En efecto hubo un guión y pasos a seguir, y Crespo se mantuvo en el mismo…hasta que, bien a lo Elvis Crespo, cuando le tocaba un cambio de vestuario y dijo “olvídate del cambio, la gente quiere bailar y nosotros vamos a tocar”.

El repertorio de 29 canciones incluyó en su primer acto Nuestra canción, Para darte mi vida, Nunca voy a olvidarte, Wow Flash, Bésame en la Boca, Princesita, Mi fracaso, Mi último deseo, Por el caminito, Besos de coral, Neverita (versión con arreglo en merengue del éxito de Bad Bunny), Me arrepiento, Luna llena, y Solo pienso en ti. En el segundo acto Crespo cantó nueve temas, luego en el tercero cantó cuatro y el último y cuarto acto finalizó con la canción más esperada de la noche, Suavemente.

Si con Elvis solamente el público se sintió en plenitud, sepan que hubo varias sorpresas en tarimas. Con Joseph Fonseca, merenguero de usted y tenga, también boricua, Crespo cantó el tema compuesto por el dominicano Víctor Víctor, Para darte mi vida, que bien hiciera famoso en un dúo histórico con la reina dominicana Milly Quezada. La energía en tarima fue brutal.

PUBLICIDAD

Entonces, como parte del guión, Fonseca y Crespo se fueron en un mano a mano a ver quién de los dos cantaba más alto en el tema Nunca voy a olvidarte, que hiciera famoso el mexicano Cristian Castro, y entonces en pleno mano a mano, apareció en escena la merenguera puertorriqueña Melina León, quien los puso en su sitio a ambos, a la hora de cantar el coro del tema. De paso, León anunció que tendrá un concierto bailable en el mes de mayo en el Coca Cola Music Hall.

Crespo le ‘tiró un toallazo’ al futbolista español Piqué, exesposo de la cantante colombiana Shakira, minutos antes de interpretar el tema Mi fracaso, compuesto por el mexicano Juan Gabriel.

“Si yo fuera Piqué, después de tanto que me ha tirado Shakira, yo le cantaría esta canción…”, dijo Crespo, quien además hizo un alto para preguntarle al público, si les gustaba su nuevo color de pelo verde… “ya no me quiero parecer más a Rosalía”… manifestó y el público estalló en sonora carcajada. La cantante española ‘pop star’ tiene un gran parecido a Crespo, y fueron muchos los memes y ‘fake news’, que señalaban al boricua como padre de la cantante.

Con el salsero bayamonés Norberto Vélez, Crespo cantó un tema salsero, Mi último deseo, famoso en la voz del fenecido Tito Rojas, a quien homenajearon con el tema.

Cuando Crespo interpretó el tema Solo pienso en ti, que escribiera e hiciera famoso el venezolano Guillermo Dávila, ahí sí que se acabó el ‘pan de piquito’. El público se delató en edad. Pero, se disfrutó el corear y cantar la canción. Dávila y la actriz boricua Ivonne Goderich, protagonizaron la telenovela Diana Carolina, entre 1984-85, en una producción conjunta entre Wapa Televisión y Venevisión de Venezuela. Elvis dijo que siempre quiso cantar y tocar la canción en guitarra. Finalmente la aprendió en guitarra y la noche del viernes tocó y cantó un pedacito en forma de balada, para entonces meterle a to’ fuete el ritmo merenguero.

PUBLICIDAD

Otros invitados al show fueron Límite 21, Manny Cruz, el cuatrista Tony Toyán y el rapero Ñejo. Temas famosos en la voz de Crespo como Píntame, Bandida, Bandolera, No tiene novio, Pegaíto suavecito, Azukita, entre otros, fueron parte de la agenda de la noche.

Un repaso sobre la gran protagonista de la noche: el tema Suavemente.

Harto conocido es, y Crespo lo ha dicho a saciar en infinidades de entrevistas, que la musa del tema le llegó al merenguero guaynabeño, mientras se bañaba en su casa, en un momento en que pasaba por una media depresión toda vez que, si bien fue cierto que había firmado como solista con la empresa Sony Music Latin, los directivos le habían puesto un ‘detente’ a su carrera en 1997 por lo que el disco prometido en agenda, no lo iban a sacar, sino hasta el 1998, con suerte.

Crespo compuso Suavemente y lo grabó ‘por debajo de la mesa’ con unos ahorritos que tenía y entonces lo dio a conocer ‘underground’, regalando, vendiendo, y dejando, donde pudiera, el sencillo en un CD y varias emisoras locales le dieron espacio al tema, que se convirtió en uno de los favoritos del momento. Tan pronto SalSoul 98 le dio espacio, el tema explotó en Puerto Rico. El verano de 1997, boricuas en la diáspora que vinieron a visitar la Isla, se llevaron el CD del tema para sus ciudades hispanas en Estados Unidos (costa este), y el tema se coló en las discotecas y emisoras radiales.

PUBLICIDAD

Sorpresivamente el presidente de Sony Music Latin, Oscar Llord, supo del impacto del tema y quiso averiguar más sobre el cantante, dando órdenes de que la disquera lo firmara, cuando para su sorpresa sus ejecutivos le dijeron que ya ese cantante estaba bajo contrato de Sony.

Cuento corto, Llord mandó a que se hiciera el disco de Crespo, que fue un ‘jitazo’, y pegó varias canciones en la Revista Billboard, pero fue Suavemente el que se quedó con el canto, ya de la mano de Sony Music Latin.

Crespo ha cantado el tema en ‘China y en la Conchinchina’. En América Latina, en Estados Unidos, Europa, en Australia, en Dubai, entre otros. En Nicosia (Chipre), en el Elefheria Indoor Hall, cuando se celebró el concurso Miss Universe en el año 2000, fueron tanto Elvis como Suavemente, protagonistas de primer orden.

Cuando en el 2010, España ganó la Copa Mundial de Fútbol, de regreso a casa en el avión, desde Sudáfrica, sus jugadores celebraron en grande y cantaron…esa misma… Suavemente de Elvis Crespo. Piqué también la cantó.

Según la Recording Industry Association of America (RIAA), el tema Suavemente ha vendido más de 4 millones de copias. De paso, el tema se dio a conocer oficialmente el 14 de abril de 1998 (Sony Music) y ya para el mes de noviembre, había vendido la suma de 500 mil copias, lo que le valió por vez primera a una canción merenguera un disco de oro. Y basta recordar que en los 90 no había redes sociales y el internet estaba abriéndose paso.

Bueno, pues nada mal para un merenguero boricua, cuyo tono nasal de voz no le auguraba mucho éxito en sus inicios como cantante. Elvis, en su adolescencia, trató de ser parte del grupo Menudo, y no pasó la audición. Pero, ahora también se ha consolidado como un exitoso compositor.

De paso, puede que Elvis Crespo ya no suene como antes, ni viaje tanto como antes, ni toque tanto como antes, fuera y en Puerto Rico, pero, sepan que tiene un nuevo disco titulado Multitudes, y que todavía tiene tras él a una fiel y leal fanaticada que creció y se enamoró, ‘suavemente’ con sus canciones.