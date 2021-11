El entusiasmo se apodera del intérprete Elvis Crespo al hablar de su nuevo tema, “Lluvia y samba”, que estrena hoy y presenta como preámbulo al lanzamiento de su próximo álbum.

El artista compartió su satisfacción por el resultado de la canción que cuenta con las voces de Álex Bueno y Gilberto Santa Rosa.

“Estoy muy emocionado con este lanzamiento”, dijo el exponente tropical al hablar del origen del tema que surgió durante la pandemia. “Estaba trabajando en mi disco ‘Multitudes’, que lo llevo trabajando por cerca de dos años y medio, y siempre me pasa que cuando el disco está hecho, al final del proceso siento que viene una canción de entrometida. Me pasó con ‘Suavemente’, que cuando estaba el disco, esa canción no existía. El álbum se iba a llamar ‘Tu sonrisa’”, rememoró sobre el éxito que popularizó en 1998. “Con ‘Lluvia y samba’ está pasando lo mismo”.

El merenguero compartió que la serie brasileña “Coisa Mais Linda”, de Netflix, despuntó la motivación para la creación del tema. “Escuchando la música de Brasil, se me queda la música, y de momento una noche estoy inspirado. Maribel (Vega) me regaña mucho, y me voy para la hamaca a distraerme, y cae un aguacero. Estoy a oscuras, y dentro de la experiencia de empezar a ver la película de la situación, la mente comienza a producir pensamientos y pienso ‘Maribel jo… mucho, pero yo no me veo sin Maribel’. La adoro. Y comienza la canción a nacer”, confesó el cantautor al hacer referencia a su esposa y madre de su hija menor, Génesis Vittoria, de 9 años.

Elvis junto a su esposa Maribel.

Como parte del desarrollo del tema, el productor Manuel Tejada le impartió una fusión de merengue con samba y toques electrónicos. “Quise un híbrido entre la música tropical y música electrónica”, afirmó. “Cuando la canción empieza a coger forma, me di cuenta de que yo necesitaba colaboraciones”.

En la selección por Álex Bueno tuvo que ver su criterio de considerarlo “un genio de la interpretación dominicana”. En el caso de Gilberto Santa Rosa, “soy fanático desde que yo tenía 16 años. Seguía a Gilberto donde fuera. Es un sueño que esté en esta colaboración”. De paso, elogió el desempeño en la trayectoria de ambos.

“Son influencias para mí porque aunque yo llevo muchos años aquí, me considero un estudiante. Ambos tienen voces geniales, me tratan con mucho respeto y son bien disciplinados”.

El cantante Elvis Crespo expresó su admiración a Álex y Gilberto. “Son influencias para mí porque aunque yo llevo muchos años aquí, me considero un estudiante, señaló.

Para el vídeo musical, quiso un concepto con la elegancia de los clubes nocturnos de la década de los 50 y 60. “Sé que Gilbertito es fanático del Rat Pack”, dijo en referencia al grupo de amigos de Hollywood que incluyó celebridades como Humphrey Bogart, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin, Peter Lawford y Joey Bishop. El aire bohemio de entonces lo motivó como parte del concepto visual que optó por presentar.

Dentro de la secuencia de escenas, también se interesó en formar parte de una coreografía que incluyó el reto de bailar bajo el agua que simulaba la lluvia.

“Tuvimos que grabar un one take primero porque en los ensayos nos dimos cuenta de que las sombrillas eran frágiles, y pasó que se rompieron en la grabación. El agua me caía en los ojos y tuve que hacer una coreografía por instinto porque se mezcló con lo que me pusieron en el cabello (el producto de estilo). Eso fue un proceso difícil, pero quedó artístico y al final del día vimos el resultado, y estamos contentos, satisfechos”, dijo.

“Lluvia y samba” formará parte de su próximo álbum, que contempla lanzar este mes.

“Definitivamente, se va a sentir el ADN de lo que soy como artista. Pero van a sentir, a escuchar un Elvis Crespo encaminado, donde he tenido la oportunidad a través de los años de aprender cosas nuevas, como compositor me siento diferente, no estoy diciendo que me siento mejor, pero sí diferente”, aseguró. “Vienen muchas sorpresas que las voy a mencionar en el momento de presentar el álbum, colaboraciones inesperadas. Estoy bien entusiasmado”, enfatizó con gran ilusión el intérprete, quien disfruta correr en su tiempo libre, y que en marzo completó un maratón de 26 millas en Florida.