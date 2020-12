El cantante Elvis Crespo parece estar parado en la línea de salida, para una vez se declare el fin de la pandemia, salir corriendo hacia las estaciones de radio a promover su próximo álbum, “Multitudes”.

No necesariamente tendría que esperar a ese momento, ya que las redes sociales y las plataformas de música digital proveen para lanzar un tema o álbum al mercado sin la promoción física, pero él se autodenomina de la “vieja escuela” y aún prefiere montarse en un vehículo con un promotor y llegar a las estaciones de radio y demás medios de comunicación a presentar sus nuevas propuestas musicales.

PUBLICIDAD

“Tendré colaboraciones especiales de compañeros que creyeron en el proyecto. Es un disco donde sigue siendo Elvis Crespo, pero siempre me gusta salirme de mi zona cómoda y experimentar con otros sonidos”, anticipó del material discográfico que incluirá temas junto con figuras de la música tropical y urbana, entre ellos, Límite 21, Álex Bueno, José Alberto “El Canario”, Manny Manuel y Rafa Pabón.

“Sigue siendo la base merenguera, pero exigiéndole a los productores cosas nuevas, porque el hecho de haber estado involucrado con la música electrónica, me permitió escuchar otros sonidos. Me gustaría que la juventud escuchara el merengue con un color diferente y seguir defendiéndolo con mucha pasión”, agregó ayer el artista en un aparte durante el velatorio del cantante Tito Rojas, a quien admiraba y respetaba en el plano personal y artístico.

De hecho, se encontraba de vacaciones con su familia en Tennessee, al conocer la noticia del repentino deceso del “Gallo salsero”, decidió viajar a la Isla para rendirle tributo y dar las condolencias a la familia.

Probablemente el primer sencillo que presente del disco por estrenar será junto con el intérprete de música urbana, Rafa Pabón.

“Regreso en marzo a trabajar varios proyectos que tengo, y a defender el álbum ‘Multitudes’, porque Puerto Rico sigue siendo mi plaza natural. Puerto Rico sigue siendo sumamente importante para mí, y vengo a trabajar en la promoción del álbum”, adelantó la voz del clásico merenguero “Píntame”, quien desde hace largo tiempo es residente de Orlando, Florida.

Leyó “El Quijote” y “Cien años de soledad”

PUBLICIDAD

La suspensión de la mayoría de las actividades artísticas debido a la pandemia del COVID-19 lo llevó a dedicarle tiempo a la lectura.

“Lo he cogido como un sabático, donde me he enriquecido en cuanto a la literatura. Me leí ‘El Quijote’, que se supone que lo leyera en high school, pero por estar pendiente a las novias y a la música en aquel momento (no lo hice), pero lo leí y ahora es un buen momento porque por la edad que tengo veo a Miguel de Cervantes desde una perspectiva muy diferente, era un genio”, compartió.

“Me estoy leyendo a Ernest Hemingway, ahora me estoy leyendo ‘Por quién doblan las campanas’ (For Whom The Bells Tolls), me leí ‘Cien años de soledad’, lo que he hecho es metiéndome la literatura que no leí cuando era una mancebo, y en ese sentido me he enriquecido”, sostuvo.