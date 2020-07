La cantautora puertorriqueña Elysanij lanzó hoy su nuevo e impactante sencillo Osito de piedra, que trata el tema de la violencia doméstica y el abuso.

La intérprete urbana, que habla en sus melodías de situaciones como el desamor y la infidelidad, quiso tocar una aún más profunda en su nueva canción bajo los sellos Heroes Music y Red Allies Music.

"Con este tema me fui un poco más al extremo; me fui con la violencia doméstica. Para los que no saben, la violencia doméstica es un patrón de comportamiento de actos abusivos. Hay muchos, está el sexual, el verbal, el físico, el económico-financiero y el mental, entre otros. Hay muchas personas que viven calladas y no tienen esa voz de aliento y de valentía", explicó Elysanij mediante comunicado de prensa.

El video musical fue realizado en Puerto Rico y puede ser visto en el canal oficial de YouTube de Elysanij.

Asimismo, Elysanij indicó que con Osito de piedra, disponible en todas las plataformas digitales, se enfocó en esas víctimas que viven calladas por miedo.

“Me enfoqué en escribir un tema así, ya con este concepto tan fuerte para la víctima que lo vaya a escuchar y a ver (el video musical). Pero, me enfoqué porque esto es algo que pasa en el mundo no importando la edad. Muchas personas viven con el miedo de quedarse solos y no poder quizás con la renta o por los nenes... Y eso no debe de detenerte. Me encanta darles fuerzas a las personas cuando no las tienen. Me encanta darles opciones a las personas cuando no las tienen. Me encanta actuar y ser el reflejo, poder ser ese espejo, para que esa víctima se vea y diga, ‘wow! así yo me veo’”, expresó la artista puertorriqueña, cuyo álbum Believed Live debutó en la posición #2 de la lista Latin Pop Albums de iTunes.

Además, la cantante explicó que Osito de piedra quiere presentar cómo la persona maltratante se disfraza como “algo lindo”.

"Un osito lindo y precioso, porque esas personas se disfrazan como algo lindo, hasta que pasa el tiempo y ahí es que se van dando cuenta... No quisiera que muchas personas se identificaran porque es una situación muy triste, pero si se identifican, que griten, que pidan ayuda y que no tengan miedo", afirma Elysanij.

Por su parte, su manejador Juan Luis "Juancho" señaló que se sienten sumamente contentos y satisfechos por los logros alcanzados con Elysanij, quien goza del reconocimiento del público en su país y a nivel internacional.

“Nos sentimos muy contentos con el crecimiento de Elysanij, esta joven que se hizo viral para el año 2017 en las redes sociales, y que claramente, en poco más de un año que hemos estado trabajando y manejando su carrera, la hemos ido posicionando y mostrándole su talento al mundo”, acotó Juan Luis “Juancho”.