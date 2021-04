La nueva versión de la pieza musical Killing Me Softly, estrenada por Elysanij, muestra la madurez y versatilidad en su voz que la hace única y que le permitirá llegar a una diversidad de audiencias tanto en edades como en preferencia de géneros musicales.

Según Elysanij, denominada como “la dulce melodía”, esta canción se mantendrá viva por generaciones. ¿Quién no ha sufrido por amor? Es un tema musical clásico, elegante, sencillo y con ritmos de hip-hop, la cual, gracias a los arreglos realizados por el compositor, productor y tecladista, Eddie Montilla, incluye fusiones urbanas los cuales les brinda más fuerza y riqueza al sonido.

Cabe destacar que Montilla ha trabajado con grandes estrellas como DJ Khaled , Queen Latifah, The Weeknd , Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Gloria Estefan, Luis Fonsi y Diana Ross, entre tantos otros.

“Desde que mis manejadores me presentaron el tema de Killing Me Softly me cautivó. Entiendo que cada una de las artistas que ha interpretado este éxito musical le ha dado un toque mágico que ha permitido perpetuar la canción. Esta nueva versión de Killing Me Softly me sirve como un puente para conectar con todos los amantes de este tema, y a la vez me da fuerzas para que las mujeres sigamos expresando en medio de un género que aún sigue siendo dominado por hombres, nuestras líricas, nuestra comunidad cultural, nuestros barrios y la raza. Nosotros nos hemos convertido en un elemento sorpresa en este género demostrando que podemos rapear o interpretar música urbana, hemos roto los paradigmas y ya por fin estamos siendo aceptadas y respetadas logrando las primeras posiciones en las listas de éxitos internacionales”, puntualizó por escrito Elysanij.

La idea de crear esta nueva versión del tema Killing Me Softly interpretada por Elysanij fue cuando Lito MC Cassidy (exintegrante de Lito & Polaco), Omar “Pina” Rodríguez (presidente de Red Allies Music) y Juan Luis “Juancho” (presidente de Heroes Music) presenciaron la interpretación de Elysanij con el intro del tema del artista urbano Tempo, La incorregible, el cual capturó la atención de todos por su gran parecido a la voz de Lauryn Hill al interpretar.

“Estoy consciente del gran reto y la responsabilidad que implica lanzar esta nueva versión de Killing Me Softly la cual tiene todos los permisos y licencias para haber realizado todos los arreglos, en especial la lírica en la cual se me permitió componer la letra en el estilo urbano latino. Que el equipo de los compositores originales, hayan aceptado este cambio es un sueño y meta lograda. Lo di todo y estoy muy satisfecha con el resultado final el cual espero que sea del agrado de todos mis seguidores”, comentó la también compositora que también ha logrado acaparar con sus pasados éxitos las primeras posiciones de las listas de Billboard.

Killing Me Softly tiene una larga historia de covers. La primera vez la grabó Lori Lieberman en el 1972 y luego Roberta Flack la adoptó en el 1973. En el 1996 Lauryn Hill y el grupo The Fugees la inmortalizaron con una versión en hip hop, y más tarde Mariah Carey la usó como base para la canción “Save the Day”.

Asimismo, Elysanij, quien ha demostrado ser un fenómeno musical en todas las redes sociales, estrenó el videoclip que acompañará el sencillo Killing Me Softly el cual fue grabado en el municipio de Lares, Puerto Rico. Webster Millan dirigió el video y Kumar se encargó de producirlo.

“Descargué todos mis sentimientos durante la grabación. Mi instinto me dice que nada está garantizado, pero cuando realizas algo que te gusta hacer con todo el amor y la pasión debes de lanzarlo al universo y el resto será historia”, expresó la artista.