Que lo disfruten...por favor denle las gracias a Olga Tañón oficial por no ser de solo palabras...sino también por actuar al ayudarme como artista y mujer Puertorriqueña. No es fácil, pero gracias por ayudarme a ver que sí llegarán personas que me guiarán en el camino. Dios te envió a darme la mano hoy por una razón...toda la gloria a el. 😘😘❤️ #elysanij #olgatañon #boricua #latinas #sanse2020 #fiestasdelacallesansebastian #bastaya #viral #trending