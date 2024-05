Hace un par de semanas la salida del sencillo “Quédate conmigo”, de la cantautora Elysanij, se convirtió en tendencia en la plataforma de YouTube a nivel local. De su repertorio, ha sido el lanzamiento con más proyección desde que emprendió profesionalmente en la música en el 2017.

La canción levantó gran curiosidad, pues llegó acompañada de un video, cuyo modelo masculino fue su novio, el locutor y productor Jorge Pabón “Molusco”.

Para la joven artista ese resultado positivo es producto de su trabajo diario por conectar con las audiencias a través de sus composiciones, pero reconoce que la integración de su pareja -inevitablemente- tuvo un efecto en la visibilidad del lanzamiento y de su propia imagen.

“Me siento muy feliz, porque he trabajado en mi carrera desde el 2016. Siempre he sido alguien, siempre he sido soñadora, vengo realmente demostrando que puedes trabajar en el sueño tuyo, solo tienes que creer en el sueño que te propongas en la vida”, expresó en el marco de la promoción del EP, “Ely”, contenedor del sencillo “Quédate conmigo” y de otros cinco títulos.

“Jorge llegó a mi vida genuinamente. Él es un comunicador, uno de los más grandes podría decir en Puerto Rico, y obviamente eso se une. No puedo evitar eso, pero no me enfoco en eso. Trabajo todos los días. Soy Elysanij, soy cantautora, sigo trabajando todos los días para poder llegar a mi meta, que es que cuando no esté en vida, que me mantengan viva dándole play a mi música, porque es lo único que voy a dejar aquí”.

“Quédate conmigo” es una canción dedicada al creador de Molusco TV, con quien mantiene una relación amorosa que confirmaron el pasado febrero.

“Yo solamente sé cantar. Soy cantante, soy artista, es de la manera que quise dejar saber o dejar sentir lo que estoy viviendo hoy, y que estoy feliz. Aparte de eso, escribir un tema con el que mis fanáticos se puedan identificar y se puedan enamorar y puedan dedicarlo y hacerlo su favorito”, sostuvo Janielys Maldonado.

Elysanij es una voz que han identificado con el género urbano, no obstante, ella anhela un reconocimiento más amplio dentro del escenario musical. El EP que presenta incluye baladas pop, reguetón y trap, con letras que exploran el amor en sus distintos estados. Consolidar esa diversidad es su nueva apuesta, por lo que también comenzó a hacer cambios en su imagen. Ya no lleva el cabello pintado de verde y se ha quitado algunas de las pantallas que le adornaban el rostro.

“Siempre he dicho que soy versátil, la música que siempre les he dado ha sido muy variada, muy camaleónica. Tengo salsa afuera junto con N’Klave (’Me enamoré como nunca’), tengo merengue afuera junto con Manny Manuel (’Dos corazones y una cama’), tengo reguetón porque, obviamente, vengo de una generación donde el reguetón es lo que está”, apuntó la joven natural de Guaynabo, con estudios técnicos en sala de operaciones con ortopedia.

Este EP es parte de una transición, porque muchas personas me ven como urbana, me han enmarcado como urbana, porque he tirado más reguetón que mis baladas, he dejado mi guitarra. Yo era la chamaquita que convertía el reguetón en dulces melodías y han extrañado ver esa esencia mía de lo dulce” - Elysanij, cantautora

El proyecto musical es una producción ejecutiva de Juan Guzmán y Omar ‘Pina” Rodríguez, del sello discográfico Heroes Music.