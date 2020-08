Las canciones de amor, con historias perfectas, no es lo que conoce la nueva artista argentina Emilia. Ella habla libremente de sexting, alcohol, sexo y fiesta, según lo observa, lo siente y lo vive.

Lo estableció desde su debut como solista con el sencillo, Recalienta (2019), una canción pícara, con un lenguaje más explícito que metafórico, como lo hacen muchos de los exponentes masculinos del reguetón, el trap y el rap. Ese estreno sin tapujos le ganó múltiples críticas de tono machista, dijo, pero lejos de frenar sus intenciones de promover unas letras de contenidos femeninos, libres de prejuicios, le confirmaron que iba en la dirección correcta.

“Es algo muy normal (el sexting) que está pasando en la actualidad, y fue muy criticada por hablar de eso, por ser mujer, por hablar de ese tipo de historias, como que las mujeres no recalentamos, que las mujeres tenemos el sexo habitual, pero cómo es posible mientras hay un montón de hombres que cantan letras muchísimo peores y no les son juzgados”, cuestionó la intérprete desde su natal Entre Ríos, en Argentina, donde la agarró la declaración de pandemia, y allí se ha quedado.

“Es una lectura social lo que estoy contando, y no me parece que por el hecho de ser mujer se me pueda juzgar. Quizás no te guste mi música, quizás no compartas mi género y no te guste mi género, pero menospreciar a una mujer por lo que dice, por lo que siente y por lo que vive, eso ya hay que abrir un poco más la mente”, sentenció.

Emilia Mernes, de 23 años, salió del grupo de pop cumbia Rombai en el 2018, y un año después comenzó a aparecer en las listas de preferencia y a generar millones de reproducciones en las plataformas digitales con temas como Recalienta, No soy yo junto con el intérprete puertorriqueño Darell (más de 21 millones de vistas en YouTube), y Boomshakalaka, que junto con Dimitri Vegas & Like Mike, Afro Bros, Sebastian Yatra y Camilo, alcanzó los 37 millones de visitas en YouTube.

Otros de sus títulos son Policía, Histeriqueo y Billion.

Actualmente presenta una versión remix del tema No más, grabado con Bianca, una revelación brasileña con la que espera abrirse espacio en ese país sudamericano, y próximamente hará lo mismo en Puerto Rico tras anunciar que trabaja con otro artista del género urbano de raíces boricuas.

“Estoy muy feliz, es un gran artista, que admiro mucho”, dijo sin más la admiradora de Daddy Yankee, Ricky Martin, Darell, René (Pérez, Residente).

La propuesta musical de la compositora, bailarina y modelo es pura fusión. Desde el pop, se mezcla con la cumbia y los estilos urbanos. “Estoy en búsqueda de mi sonido”, afirmó.

Esa identidad musical que apenas está definiendo la combina una imagen dual de niña inocente con otro de mujer sensual, provocativa, en el escenario.

“Me encanta mostrarme sexy, lucir sexy, ponerme prendas sexy, más que nada para sentirme bien yo. Tengo las dos facetas de niña más tranqui, y que me ven y me dicen, ‘Con esa carita de nena', pero cuando me monto en el escenario, me transformo. Pero es parte de mi esencia, no estoy forzando ningún tipo de imagen. Nunca haría algo que no sienta que está en mí”.

Los rumores de romances la sorprendieron igual de rápido que sus hits. El más sonado es una presunta relación con el famoso jugador de fútbol, el brasileño Neymar Jr., de la que ella se ríe y niega.

Comentó que lo conoció a través de Instagram, porque él le escribió fascinado por la canción que ella grabó con Darell. “Neymar es muy amigo, y me conoció por la canción con Darell, No soy yo, que él es fan número uno, así que él sigue mucho mi carrera”.