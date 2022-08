El cantante Jay Wheeler se encuentra disfrutando del exitoso debut de su más reciente producción discográfica Emociones, que se mantiene entre los discos más escuchados del momento desde su lanzamiento el pasado 19 de agosto.

Emociones se convierte en el disco más importante en la carrera de Jay Wheeler hasta el momento con miles de usuarios realizando su trend en la plataforma de Tik Tok con la canción No confío, posicionándose #3 en Apple Music, debutando #13 en España y #7 en Spotify Global y Estados Unidos.

También, el video musical del tema No confío en colaboración con El Alfa, alcanzó las 10 millones de vistas, entrando así al top mundial de videos más vistos en la plataforma de YouTube, y ocupando el puesto #21.

En la revista especializada de Billboard, Emociones debutó en el top #10 del Latin Album y en la posición #8 del Latin Rhythm Album.

“No me lo creo, de verdad, la acogida y el cariño que el público le ha dado a mi disco está a otro nivel, es increíble. Las redes me permiten mantenerme conectado y he estado viendo como se lo están disfrutando tema tras tema. Aunque trabajamos bien duro en esta producción, el amor de la gente ha superado nuestras expectativas y yo no tengo palabras para agradecerlo”, expresó un emocionado Jay Wheeler mediante comunicado de prensa.

El intérprete de “Suelta” continúa preparándose para las cuatro funciones totalmente vendidas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el próximo octubre.

Emociones ya está disponible en todas las plataformas digitales.