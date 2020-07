La vocalista del dúo de música sacra Tercer Cielo, Evelyn Herrera, vuelve a dar la batalla contra el COVID-19, esta vez desde otro frente.

Luego de que en marzo, ella y su esposo Juan Carlos Rodríguez contrajeran el virus y se recuperaran, ahora es su padre quien se enfrenta a este flagelo.

“Las últimas dos semanas han sido difíciles para nosotros. Mi padre, el pastor Moisés Herrera se encuentra en coma, librando una impresionante batalla contra el Covid-19. Él ha sido un tremendo guerrero toda su vida y ha bendecido a miles en su ministerio. Mi oración es que esta no sea su última batalla, aunque admito que se encuentra debilitado y sus pulmones no están respondiendo sino con ayuda del ventilador. Dios es un Dios de milagros y no nos rendimos en creer”, compartió esta tarde la cantante en sus redes sociales junto a una foto suya con sus padres.

Herrera ha sido bien vocal exhortando a la gente a seguir las medidas que han divulgado los expertos de la salud para evitar el contagio del coronavirus usando su experiencia como referente.

“Este virus es algo que te toma el cuerpo y te ataca con todo. Por favor, quédense en casa; hazlo por tu familia, hazlo por tu comunidad”, expresó en un vídeo que divulgó a inicios de abril, tras ella y su esposo recuperarse del COVID-19.