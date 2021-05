El trompetista y arreglista Tommy Villarini se encuentra en coma luego de un derrame cerebral que sufriera hace varios días.

Según expresó su hijo Oscar en su cuenta de Facebook, el músico enfrenta un cuadro delicado de salud.

“He recibido muchas llamadas y mensajes de textos de sus amigos y fanáticos. Disculpen por no poder responderles a todos de manera rápida. Esto ha sido un proceso super duro para mi y la familia debido a lo rápido que ocurrieron las cosas. No obstante, estoy SUPER AGRADECIDO por sus oraciones. Soy de los que pienso que lo último que se pierde es la FE y que las oraciones son PODEROSAS por lo que les exhorto que continúen orando fuerte. Mi padre presenta un cuadro clinico critico debido al lugar donde ocurrio el infarto cerebral. Básicamente los doctores no pueden hacer mucho y actualmente esta en un estado de COMA. Su cuerpo esta reaccionando con leves movimientos pero más bien es neurológico. Mi padre continúa luchando por su vida y necesita en este momento que oren por él. Esto es un proceso sumamente lento y doloroso. Gracias de todo corazón! No olviden añadirlo en sus oraciones #voyativiejo #despierta #oración”, lee la publicación que de inmediato provocó mensajes alentadores para la familia.