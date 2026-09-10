Dos estrellas de la música romántica de siempre llegan a Puerto Rico para presentarse en concierto.

Se trata de King Clave y Danny Daniel, quienes ofrecerán recitales el 25 de octubre y 15 de noviembre, respectivamente, ambas en el Teatro de la Universidad Interamericano, recinto Metro. Serán dos conciertos independientes con una misma historia: la música de ayer que nunca murió.

Hablar de King Clave es hablar de una época en la que la canción romántica reinaba en la radio y una letra podía convertirse en la declaración de amor de toda una generación. Cantautor, compositor y creador de innumerables éxitos, King Clave construyó una obra que trascendió su propia voz. Sus composiciones viajaron por América Latina y fueron interpretadas por importantes figuras de la canción. Puerto Rico tiene una conexión particularmente emotiva con su obra.

PUBLICIDAD

La inolvidable “Abeja reina”, convertido en uno de los temas emblemáticos en la voz de Chucho Avellanet, lleva la firma de King Clave, así como “Dicen que los hombres no deben llorar”, el mayor éxito de Manny Manuel.

Su historia musical va más allá con temas como “Nunca más poder olvidarte”, “Mi corazón lloró”, “Por culpa de tu amor” y “Tema de amor para una chiquilina”, que forman parte de ese inmenso equipaje de canciones que acompañó enamoramientos separaciones y recuerdos durante décadas.

El español Danny Daniel, conocido por "El vals de las mariposas" o "Por el amor de una mujer" se presenta el 15 de noviembre. ( Suministrada )

A sus 82 años, King Clave regresa ante el público puertorriqueño no solamente como interprete, sino como uno de los hombres que ayudaron a escribir la banda sonora sentimental de toda una generación.

Un mes después de esta presentación, el 15 de noviembre llegará otra de las voces y plumas fundamentales del romanticismo, Danny Daniel, cantautor español que a sus 84 años pertenece también a esa generación de compositores que entendieron que para hablar del amor no hacían falta artificios.

Entre sus canciones se encuentran “El vals de las mariposas” y “Por el amor de una mujer”, que quedaron grabadas en la memoria de varias generaciones y encontraron también una profunda identificación entre los puertorriqueños a través de la interpretación de Danny Rivera. A ellas se unen clásicos como “Hoy tengo ganas de ti”, “Sé que me engañaste un día”, “Niña no te pintes tanto” y tantas otras.

Los boletos para ambas presentaciones ya están disponibles en Ticketera.