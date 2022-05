Nadie tiene un contrato que dice que tiene que estar todo el tiempo aquí, se puede ir cuando quiera, no tengo ninguna objeción a que cualquiera piense que su mejor estar es siendo solista o salir de El Gran Combo. Sí, me duele, cómo no, pero si lo haces de la manera correcta me duele menos. Si te he dedicado 20 años a ti como compañero, me merezco que me digas ‘mira, no quiero seguir más’, pero no sigas andando porque yo creo que me merezco que lo hagas chévere”