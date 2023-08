Michael Stuart no lo puede evitar. Y es que durante los ensayos del musical ¿Quién mató a Héctor Lavoe? -que protagonizará nuevamente el venidero 30 de septiembre Raúl Carbonell-, cuando vienen los soneos de las canciones, se va en un viaje y sonea en su mente junto a Carbonell, para de inmediato pasar a hacer el coro de los temas.

“Si Raulito deja el micrófono mal puesto no respondo. Estoy que se lo quito”, dijo muerto de la risa Stuart en entrevista con Primera Hora. “Es que tan pronto uno termina el coro ‘fuerte, fuerte... hacha y machete’, y Raulito le mete a los soneos, yo como que sigo con él en mi mente. Esos temas de Lavoe son muy contagiosos”, sostuvo el arecibeño.

PUBLICIDAD

Stuart es un salsero puro. Su carrera como actor no le llegó por educación universitaria, sino de la mano de lo que lleva haciendo por poco más de dos décadas, que es cantar.

Nacido en Nueva York el 9 de enero de 1975, pero criado en Arecibo desde los seis años de edad, Stuart trabaja y ensaya arduamente junto al elenco del musical, el cual, bajo la producción de Alexandra LLC, se presentará en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes en Santurce y contará también con las actuaciones de Denise Quiñones, Víctor Santiago, Wanda Sais, Luis Obed Velázquez, Zaied Vélez, Héctor A. Beltrán Zayas, y con Isidro Infante como director musical de la banda.

Ya hay en agenda presentaciones en Mayagüez y Humacao para el mes de octubre.

Escrita en 1999 por Pablo Cabrera, la obra muestra en escena la vida, con aciertos y desaciertos, del afamado cantante salsero boricua Héctor Lavoe, nacido el 30 de septiembre de 1946 y fallecido el 29 de junio de 1993. La obra narra la controvertida vida y trágica muerte del sonero conocido como “El Cantante de los Cantantes”, añadiendo a su nostálgica trama canciones muy recordadas por el público salsero, como El cantante, Hacha y machete, La murga, La fama y El Todopoderoso, entre otras.

A Carbonell no le es ajeno el papel, ya que iniciado la década del 2000 encabezó la primera temporada del musical, y trabajó en 88 presentaciones en Nueva York, en el 47 Street Theater (Off Broadway). Su actuación le llevó a ganar un premio ACE como Mejor Actor, el cual le otorgó la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York.

PUBLICIDAD

La dirección musical de ¿Quién mató a Héctor Lavoe? será de Isidro Infante, quien estará al comando de las 15 canciones con las que cuenta la pieza teatral.

Stuart ya siente que a cada día de ensayo le saca provecho a la experiencia que presenta Carbonell como protagonista del musical.

“Es tremendo actor y éste trabajo de Héctor Lavoe lo domina de la A a la Z. Su experiencia es única”, puntualizó Stuart, quien cree que fue Carbonell, quien lo recomendó ante el productor Juan R. Ward Cid para que le diera la oportunidad de participar en la obra. Esto de participar en musicales no es nuevo para Stuart, quien de paso, reconoce que en casi el 90% de sus trabajos en el teatro han sido en musicales.

“Pero éste de Héctor Lavoe es diferente. Me siento como pez en el agua. Es salsa y yo soy salsero. Conozco la obra de Héctor Lavoe, tengo algunas de sus canciones en mi repertorio y tuve muy buenas conversaciones con su manejador Héctor Maisonave, quien me contó algunos aspectos de la vida de Lavoe”, indicó Stuart al destacar el rigor de los ensayos.

“Claro que hay que darle duro. Hacer un musical es bastante sacrificado. Si fuera cantar nada más, pues perfecto. Pero en mis personajes tengo que actuar, hacer ademanes, voces, bailar, cantar, hacer coros. Y eso es más complicado que solo cantar. Aprendo mucho en la marcha, aunque como dije, al ser el tema de Héctor Lavoe y en el género de la salsa, pues me es más cómodo”, aseguró.

PUBLICIDAD

Además de Carbonell, otro puertorriqueño, Domingo Quiñones, hizo historia en Nueva York cuando protagonizó el musical a principios del 2000, cuando trabajó en cientos de presentaciones por espacio de dos años.

“Yo soy fanático de Domingo Quiñones, y siempre verán mucho de él en mi estilo de cantar salsa. Tuve la oportunidad de ver la obra en Nueva York siendo Domingo el protagonista. Fue mucha gente a ver la obra por espacio de dos años, gente que ni español hablaba, pero aunque sabían de Lavoe no conocían su historia. Fue una gran experiencia”, manifestó.

Para la nueva puesta de la obra, Stuart tendrá variadas participaciones y será uno de los tres coristas de la obra. Pero además hará del famoso presentador, el ponceño Polito Vega, quien laboraba en el centro nocturno niuyorquino El Corso en 1979, cuando cobra vida la obra. Stuart también hará el personaje del fenecido director musical Johnny Pacheco.

“He visto videos y escuchado grabaciones de ambos. Además, trabajé en el último disco de Pacheco. Conozco su forma de bailar y ademanes, y ya dominó el tono de voz de Polito”, dijo Stuart, sin dejar de reír.

El veterano salsero dijo que el público podrá disfrutar el que los actores salgan y entren de uno a otro personaje, en un tiempo y espacio, que es lo que dicta el tempo de la obra.

“En algunos personajes habrá cambios leve de vestimenta, los tres que participamos en el coro haremos distintos personajes, y seguimos luego haciendo coro. El espectador se va a creer toda esa transición de los personajes, van a ver cambio de voces, ademanes, etc. Ahí es donde hay que ser bravo”.

PUBLICIDAD

Stuart sabe del reto que enfrenta el actual elenco de la obra, pero confía en el talento.

“Bueno, con este musical creo que nuestro elenco tiene un reto, dado el éxito que tuvieron antes Domingo y Raúl, por ejemplo. Esa presión de traerla a varios lugares de Puerto Rico, pues puede estar ahí, pero tenemos un elenco de primera y Raulito Carbonell ya está probado como actor, es un grande. Creo que todos saldremos a dar lo mejor de nosotros. El reto que tenemos es de igualar o mejorar cuando se montó la obra hace años atrás, estamos preparados y ciertamente tenemos la calidad para hacerlo. Creo que va a quedar brutal”, sostuvo.

En mayo del 2022, Stuart ganó la segunda temporada del programa de Univisión, Tu cara me suena, en donde los participantes tienen que imitar a variados artistas, con serias y estrictas transformaciones. De esa experiencia dijo que fue una escuela, puro aprendizaje, en donde imitó con gran acierto a figuras como Celia Cruz, Daddy Yankee y Juan Gabriel, entre otros.

“Esa experiencia me dio una muy buena base de seguridad y mucha confianza para trabajar los personajes en este musical de Héctor Lavoe”, dijo Stuart, quien recordó que desde muy joven, cuando estaba buscando identidad propia como cantante, gustaba de imitar a los artistas como Domingo, Manny Manuel, Tito Nieves y otros más.

“Mira, cuando me tocó cantar de verdad no sabía si tenía una voz propia, porque imitaba a muchos. Pero luego encontré mi color de voz. Pero, siempre en mis presentaciones seguía imitando personajes y artistas y a la gente le gustaba. En ocasiones cuando me contrataban, me pedían que por favor también incluyera mis imitaciones”, indicó.

PUBLICIDAD

Stuart no conoció a Lavoe en persona, pero sí recuerda haber visto la noticia televisiva, relacionado al día que se lanzó al vacío desde el noveno piso del hotel Regency en San Juan, el 26 de junio de 1988.

“Recuerdo ese día como si fuera hoy. Estaba en casa de mi abuela y dieron esa noticia por televisión, Para ese tiempo yo no cantaba, ni sabía quién era Lavoe, ni sabía nada de sus canciones”, recordó Stuart, quien para la fecha tenía 13 años. “Después de eso, con el tiempo fui conociendo más de él y supe poco a poco de quién se trataba. Años más tarde tuve la oportunidad de ir a Nueva York, ya como artista, y cantar y visitar lugares en donde él cantó e hizo carrera”, señaló.

A los 29 años, y ya con una carrera como salsero que iba ganando camino, Stuart tuvo una oportunidad especial de honrar el legado de Héctor Lavoe en Nueva York. Eso lo marcó para siempre. Ocurrió en el 2004 ante sobre 15 mil personas en la tarima de South Street Seaport Nueva York (Lower Manhattan).

“Tuve la bendición de que Willie Colón me invitara a cantar 12 temas de Héctor Lavoe, de esos originales que ellos grabaron. Imagínate. Willie estaba buscando un artista para hacer este espectáculo, pero quería un artista, un cantante que no imitara a Lavoe, sino que tuviera su timbre y color de voz para cantar algunos de sus éxitos. Y para mí fue un honor que me invitara a hacerlo. Recuerdo que aquello estaba ‘empaquetau’ y alternamos con Johnny Pacheco y El Casanova”, señaló Stuart.

PUBLICIDAD

“Tuve la oportunidad de meter mis soneos, aunque siempre utilicé los soneos de Lavoe, que son los que la gente gusta cantar. Fue tremenda experiencia”, dijo Stuart.

El salsero dijo que en el plano personal tiene en corazón en los caminos del Señor.

“Dios me ha bendecido de muchas maneras. Como ser humano uno no puede explicar ciertas cosas, pero lo que está pasando en mi vida ha sido una increíble bendición de Dios. Ahora todo viene de mi lealtad con Dios. Tomo las decisiones basado en Dios. Puedo decir que tengo mucho trabajo en Puerto Rico y en ciudades hispanas en Estados Unidos y eso son sus bendiciones”, sostuvo.

El artista pronto dará a conocer dos temas de salsa que le produjo Víctor Manuelle y señaló que en breve comenzarán a trabajar con los videos de ambos temas.

“Los temas más recientes se acaban de mezclar y masterizar. Y están bien sabrosos, bien en la onda de Michael Stuart en sus comienzos con mucho swing niuyorquino”, finalizó.