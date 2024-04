Enni Lozada sabe lo que significa treparse en una tarima a dejar el alma, dado que lo ha hecho desde pequeña tras demostrar su don en el baile ante su padre Luis Armando Lozada Cruz, mejor conocido como Vico C.

La joven vacila que montarse a los escenarios a darlo junto a su papá, “que no es tan conocido como tal”, mientras él ponía a gozar a sus fans con éxitos como “Bomba para afincar”, “Viernes 13″ y “Desahogo” era normal, pero también una etapa que disfrutó por mucho tiempo.

Pero el tiempo pasó y la boricua sintió que necesitaba probar por cuenta propia que su voz -al igual que sus pasos- tiene valor. Ahora Enni se prepara para demostrar su “poder y energía” a través de su música en la primera edición del Moon Rock Fest, un espectáculo que reunirá a veteranos y talentos emergentes bajo las estrellas el próximo sábado, 6 de abril, en la Plaza de la Independencia, ubicada entre el estadio Hiram Bithorn y el Coliseo Roberto Clemente en Hato Rey.

La cantante expresó en entrevista con Primera Hora que esta presentación será la oportunidad para demostrar que ella es un “total package” de una mujer que encontró el amor propio en la música.

“Voy a bailar, voy a cantar, verán un poquito de actuación, ¡olvídate! Yo me aseguré que cuando la gente me vea, les voy dejar ese sello, ese impacto, para que ellos se digan: ‘¿quién es ella?’ ”, expresó la artista, quien mostró sus dotes de canto en un show en junto a su padre en 2018 en el Choliseo.

Esa pregunta en particular representa un elemento importante no solo para encontrar su centro en las bellas artes, sino también para entender su identidad desde la diáspora.

“Enni, en inglés, se pronuncia como el determinante ‘any’, es decir, la palabra ‘cualquier’, y cuando yo me presento en persona en Orlando, Florida, que vivo allá, me dicen: ‘What’s your name?’, y yo les digo ‘Enni, like anything, anywhere, anything’, y Enni, como artista, representa muchas cosas, ella es una creación que nace de muchas experiencias. Me emociono tanto que esa Enni pueda mostrar que es alguien superemocional, superexpresiva no solo con sus palabras, sino con todo”, apuntaló.

La exponente compartió también que esta nueva fase expondrá lo que artistas como Selena Quintanilla, Gloria Gaynor, Shakira y Lady Gaga le han inspirado a realizar en su trabajo musical.

“Todas estas artistas con las que yo crecí han demostrado tener poder en la voz. Yo lo que quiero demostrar en tarima es que tengo poder, que tengo energía, mucha energía, yo quiero que la gente se sorprenda y le encienda la curiosidad”, manifestó, asegurando que se encuentra en los preparativos para lanzar su nuevo sencillo “Party en la luna”, que formará parte de su primer EP.

“Cuando era pequeña, no entendía cómo estas mujeres podían cantar. Pero cuando comencé a tener ciertas experiencias en mi vida comprendí el arte de estas artistas, las combiné con mi emoción en el arte y ahora me entiendo yo”, agregó.

Enni se presentará en el festival musical creado por Doctor Red Productions, que contará con la participación de intérpretes locales e internacionales como Los Pericos, Gondwana, Ignacio Peña, La Secta, Danny Fornaris, SinKronía, Wiso G, Tanisha López, Los Chichillos del Caribe, Pink Pablo, Tribal Mixtura y Epílogo.

Los boletos para este evento único ya están disponibles a través de PRTicket.