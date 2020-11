Desde lo análogo a lo digital, Erika Ender habla que lo suyo se trata de un “viaje en el tiempo”, un nuevo disco que refleja su propia historia, su multiculturalidad -que familiarmente la convierte en una verdadera Torre de Babel- y, sobre todo, la forma en que ha transitado la música en sus diversos formatos a lo largo de su vida.

La cantautora, que escribió junto a Luis Fonsi, Daddy Yankee y Giancarlos Morales “Despacito”, el mayor éxito en el streaming de la historia, habla de “MP3-45”, su último disco, lanzado el pasado 13 de noviembre y que recoge sus nuevas composiciones mezcladas con una mirada al pasado, grabando covers de canciones que marcaron su infancia.

PUBLICIDAD

“Crecí en una casa donde mis padres escuchaban mucha música en vinilo y todas esas grandes orquestas, de artistas como Frank Sinatra, se impregnaron en mi mente y en mi corazón”, cuenta la panameña, hija de una madre brasileña y un padre panameño-estadounidense. Su árbol genealógico, que describe “con abuelos de todas las nacionalidades, por un lado alemán e italiano y por el otro chino y español”, señala que le entregaron un bagaje cultural diverso que la enriqueció también en lo artístico. “Siento que todo eso me ayudó a ser la compositora que soy, que salta de un género al otro y de un idioma al otro sin problemas”, asegura desde Miami.

”El disco tiene dos lados, el A, que es la Erika moderna, del MP3, la de los cabellos enrulados y la mujer empoderada con temas originales; y el B, que es la clásica, con portada en blanco y negro mirando las canciones tan importantes con las que crecí. En el fondo el disco es una transición de esos dos mundos, con un sonido que recuerda esa época maravillosa, pero llevada al mundo digital, por eso las canciones nuevas suenan a baladas de los 70″, cuenta Ender, donde destaca el sencillo “Darnos un día”. Del pasado escogió “Abrázame” de Julio Iglesias -”cuando chica le decía a mi mamá que Julio era mi novio”-; “Só louco” de Gal Costa -”en el colegio me hacían bullying por mi pelo rizado y me reflejé en ella que tenía el pelo más alborotado que yo”, y “When I Fall In Love” en la versión de Nat King Cole”, que sonó mucho en mi casa, mis papás son muy musicales y se enamoraron a través de las canciones.

PUBLICIDAD

“Viejo, nunca”

Erika Ender cuenta que se sentó a escribir junto a Luis Fonsi, pero que nunca pensó que el resultado de ese trabajo, el megaéxito “Despacito”, les cambiaría la vida.

“Siempre quise hacer un crossover, pero jamás me imaginé que iba a ser en español y que iba a ser la canción con mayores reproducciones de la historia de la música”, plantea la coautora del sencillo, que siente que el tema llegó “con la misión de botar el último ladrillo que no permitía que la música en español se escuchara en cualquier parte del mundo, en un momento que se hablaba que nos iban a levantar muros en los Estados Unidos, y la canción fue número uno mundial, incluyendo ese país”, sostiene la panameña.

Hoy el tema, lanzado en enero de 2017, “es un clásico moderno, que será permanente. Viejo, nunca”, afirma Ender, que agradece con “humildad” expresa, todo lo que le tocó vivir. “Con ‘Despacito’ me volví la mujer que rompió todos los récords de la industria de la música. Era la única mujer dentro de todo este fenómeno. Me llamaron de muchos sitios para dar mi testimonio en medio del movimiento #MeToo y me volví una vocera de que cuando tienes tu talento, valores y esfuerzo, todo es posible”.