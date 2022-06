La esposa del cantante Luisito Carrión le dedicó un mensaje en sus redes sociales en el que sugiere que la operación que se le realizó al cantante tuvo un resultado positivo.

Jenny Marti dejó saber además que viajaría hoy a Colombia para estar cerca de su esposo, quien ayer, domingo, fue operado luego que el viernes presentó una afección cardiaca mientras participaba de la Feria Agropecuaria y Cultural del municipio de Tuluá en el país sudamericano.

“Como un día juramos ante Dios y aquí estuve, estoy y estaré a tu lado. Te amo mi amor, ya hoy estaré contigo y pronto regresaremos a nuestro hogar porque declarado está, Dios nunca nos ha dejado y no nos dejará”, establece el inicio del mensaje colgado por Marti en Facebook junto con una fotografía de la boda de la pareja.

“Ansiosa por tocarte, aunque siempre estuve contigo por cámara en todo momento, en tu operación siempre (he) estado comunicada con el doctor allá, pude ver todo el proceso de tu operación, pero no es lo mismo si no estoy contigo. Te extraño y sé que Dios te ha guardado siempre. Otro testimonio para ti, ya pronto saldremos de esto y lo contaremos como una gran pesadilla. ¡Te bendigo!”, concluyó.