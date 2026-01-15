‘The Life of a Showgirl’, de Taylor Swift, fue el álbum más vendido de 2025 en Estados Unidos, sumando las copias físicas, las digitales y el número de escuchas, con 5.6 millones de unidades, mientras que ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, de Bad Bunny, se situó en quinta posición, con 2.3 millones.

En cuanto a las canciones más escuchadas en plataformas, el trofeo se lo lleva Alex Warren por su ‘Ordinary’, con 746.2 millones de escuchas, seguida de ‘Luther’, de Kendrick Lamar y SZA, según los datos de la empresa de datos Luminate, citados por Bilboard y Variety.

Datos que corresponden a un año en el que el consumo total de álbumes musicales en EE.UU. aumentó un 4.8 por ciento respecto a 2024, mientras que y el de música en plataformas un 4.6 por ciento, con 1,400 millones de reproducciones.

Taylor Swift sigue reinando

Aunque no fue bien recibido por la crítica, el último trabajo de Swift sí gustó a sus seguidores, que hicieron del álbum el más popular en Estados Unidos en todas las categorías.

‘The Life of a Show Girl’ vendió 1.6 millones de copias en vinilo y 1.9 millones de CDs, a lo que se une la conversión en unidades de las escuchas del álbum en plataformas, lo que da el total de 5,60 millones.

Es la cuarta vez que Swift ocupa la primera posición de este listado, que ya coronó en 2024 con ‘The Tortures Poets Department’, en 2014 con ’1989′ y en 2009 con ‘Fearless’.

En segunda posición está el cantante de country Morgan Wallen, con 5.1 millones de unidades de su disco ‘I’m the Problem’. Artista que vuelve a aparecer en el octavo puesto, con 1.9 millones de ‘One Thing at a Time’.

SZA ocupa el tercer lugar, con ‘SOS’, con unas ventas de 2.5 millones de unidades; la banda sonora de la película ‘K-Pop Demon Hunters’, es cuarta, con 2.42 millones, con Bad Bunny a corta distancia, con 2.39.

Completan el top 10 Kendrick Lamar y su ‘GNX’, con 2.2 millones; Sabrina Carpenter, con ‘Short n’ Sweet’ (2 millones); PARTYNEXTDOOR y Drake, con ‘$ome $exy $ongs 4 U’ (1.7) y Tate McRae, con ‘So Close To What’ (1.6).

Un curiosidad es la aparición en el listado de más vendidos en vinilos de títulos clásicos como el ‘Thriller’ (1982), de Michael Jackson, con 182.00 copias, o el ‘Rumours’ (1977), de Fleetwood Mac, con 190,000.

‘Ordinary’, el triunfal debut de Alex Warren

Y en lo que se refiere a canciones, la dominadora ha sido ‘Ordinary’, una de las incluidas en el álbum debut de Alex Warren, ‘You’ll Be Alright, Kid’, que superó los 746 millones de escuchas.

‘Luther’, de Kendrick Lamar y SZA, llegó a los 714,4 millones y ‘Golden’, el tema principal de ‘K-Pop Demon HUnters’, de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, los 656.1 millones.

Otro de los temas más escuchados del año en Estados Unidos fue ‘Die With a Smile’, de Lady Gaga y Bruno Mars, con 611.8 millones. Y ‘I’m the Problem’, de Morgan Wallen, subió a 578.4 millones.

Completan los diez primeros puestos ‘Lose Control’, de Teddy Swims (558.1 millones de escuchas); ‘A Bar Song (Tipsy)’, de Shaboozey (527.2); ‘Not Like Us’, de Kendrick Lamar (524); ‘No One Noticed’, de The Marías (516,8) y ‘BIRDS OF A FEATHER’, de Billie Eilish, (511.8 millones).