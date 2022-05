Cualquier ocasión es ideal para revisar los boleros y baladas que han marcado generaciones en las voces de importantes figuras de la música popular hispana. Eso es, precisamente, lo que harán cinco destacadas figuras de la canción en el concierto-bohemia Boleros del alma.

La velada musical se dará en la víspera del Día de las Madres, por lo que es una excelente actividad para celebrarlas, sin embargo el programa está diseñado para el deleite de toda la familia, advirtió el cantante Chucho Avellanet, quien junto con Aidita Encarnación, Rafael José, Dagmar y Carmen Nydia Velázquez darán vida al espectáculo. Como invitado estará el Trío Remembranza.

Esta invitación a la nostalgia, al romance y también al humor espontáneo se llevará a cabo este sábado, desde las 6:00 pm, en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes en San Juan.

“Va a haber nostalgia, porque cuando se habla de boleros, se habla de esa música de siempre, de esa música que ha estado ahí y que se ha oído por muchos años en cantantes ya desaparecidos, cantantes que ya no están en el ambiente, pero también con muchachos jóvenes”, adelantó Chucho, quien no dejará cantar su clásico Mil violines.

“Escogí canciones que he grabado y que la gente espera que yo cante. También haré alguna que otra cosa que no he grabado, pero que sí me gusta cantarlas”, continuó el intérprete.

Chucho confía, al igual que Aidita Encarnación, en que el bolero siga tocando a las generaciones jóvenes. “Yo me he preocupado por conocerlo todo, inclusive oigo reguetón para saber lo que está pasando y saber lo que debo hacer y lo que no debo hacer”, dijo el admirador de Kany García, Luis Fonsi, Tommy Torres y Pedro Capó.

Aidita, quien lleva además la dirección artística de la bohemia, ha podido observar el interés de la juventud por este estilo de música. “Yo que trabajo con gente joven en teatro, que es mi línea principal de trabajo ahora mismo, hay mucha gente joven que se está interesando por este género. Están de alguna manera redescubriendo la cantidad de repertorio que hay ahí”.

La cantante escogió para su presentación una selección de baladas que han sido popularizadas en las voces de Raphael, José José, Sylvia Rexach, por mencionar algunas.

Los boletos para Boleros del alma están disponibles en Ticket Center.